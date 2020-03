Celebrul tenor Placido Domingo, infectat cu coronavirus

Celebrul tenor Placido Domingo a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook faptul că este infectat cu coronavirus.

''Cred că este datoria mea morală să vă anunț că am testat pozitiv COVID19, virusul Corona. Familia mea și cu mine suntem cu toții în izolare, atât timp cât este considerat medical necesar. În prezent, suntem cu toții în stare de sănătate bună, dar am avut simptome de febră și tuse, deci am decis să fac teste, iar rezultatul a revenit pozitiv'', a scris Placido Domingo pe Facebook.

"Vă rog să fiţi extrem de atenţi, să urmaţi regulile de bază, să vă spălaţi frecvent pe mâini, să staţi la cel puţin doi metri distanţă de ceilalţi, să faceţi tot ce vă stă în putere pentru a opri răspândirea virusului şi, mai ales, rămâneţi acasă dacă puteţi!", a mai spus acesta.

Placido Domingo este un tenor și dirijor spaniol renumit pentru vocea sa puternică ce i-a permis să cânte chiar și roluri de bariton.

Acuzat de hărțuire sexuală

La începutul lunii august 2019, opt cântărețe și o dansatoare au declarat că, de-a lungul ultimelor 4 decenii, faimosul tenor spaniol le-a făcut avansuri insistente.

După apariţia articolului iniţial, alte 11 femei l-au acuzat pe tenor de hărțuire sexuală, comportament sexual nepotrivit și de faptul că au avut de suferit în cariera după ce i-au refuzat acestuia avansurile.

