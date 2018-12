Cele mai urmărite filme din 2018 în lume și în România. Surpriza din box office

Pro TV

Filmele cu super eroi au fost preferatele cinefililor și în 2018, fiind vedetele de box office atât la nivel mondial cât și în România.

Cele patru trenduri care au adus bani marilor studiouri de la Hollywood în 2018 sunt filme cu super eroi, sequel/continuare de franciză, filme de animație, filme live action după animații populare.

Vedeta de necontestat a anului a fost al treilea film din franciza The Avengers - Infinity War - cu peste 2 miliarde de dolari încasări la nivel mondial. A devenit al patrulea film din istorie care trece de acest prag - 2 miliarde de dolari încasări după Avatar, Titanic și Star Wars: The Force Awakens.

Din top 10 filme de box office în 2018 la nivel mondial doar un singur film iese din tiparele producțiilor cu super eroii, animației sau sequel: drama biografică Bohemian Rhapsody, aflat pe locul 8.

Deși încăsările din 2018 dau semne că le vor depăși pe cele din 2017, marile studiouri se plâng de o creștere lentă și de o prezență mai slabă la cinema, în special în SUA. Revoluția platformelor de video streaming continuă: Netflix și Amazon au investit masiv în conținut de calitate. De exemplu după 2 săptămâni în cinematografe, filmul Roma, regizat, scris și produs de Alfonso Cuaron în parteneriat cu Netflix a fost lansat și pe populara platformă. Bătălia se va da și pe conținutul original.

Top 10 filme în box office, la nivel mondial:

1.Avengers: Infinity War (Disney) $2,048,187,730

2.Black Panther (Disney) $1,346,913,161

3.Jurassic World: Fallen Kingdom (Universal) $1,304,944,060

4.Incredibles 2 Disney $1,241,891,456

5. Venom (Sony Pictures) $854,447,769

6. Mission: Impossible – Fallout (Paramount) $791,017,452

7. Deadpool 2 (20th Century Fox) $740,112,489

8. Bohemian Rhapsody $643,078,012

9. Ant-Man and the Wasp (Disney) $622,674,139

10.Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Warner Bros.) $597,281,700

(Cifre: www.boxofficemojo.com)

Top 10 filme de box office în România

1. Venom 10,029,063 lei

2. Avengers: Infinity War 9,983,888 lei

3. Black Panther 7,584,038 lei

4. Fifty Shades Freed 7,299,098 lei

5. Deadpool 2 7,075,184 lei

6. Hotel Transylvania 3: Summer Vacation 7,032,003 lei

7. Bohemian Rhapsody 6,972,354 lei

8. The Nun 6,078,556 lei

9 Mission: Impossible – Fallout 5,377,238 lei

10 Jurassic World: Fallen Kingdom 5,283,694 lei

(Cifre: cinemagia.ro)

