Top 10 cele mai urmărite filme de pe Netflix. Pe ce loc se clasează „Don't Look Up”

Netflix

Iată care sunt primele 10 cele mai urmărite seriale de pe Netlflix.

Potrivit site-ului Netflix, filmul „Don't Look Up”, cu Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, „The Unforgivable”, cu Sandra Bullock, Viola Davis, și „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, cu Dwayne Johnson și Jason Statham ocupă primele trei locuri în clasamentul celor mai urmărite filme pe Netflix în săptămâna 20 decembrie - 26 decembrie.

Până în prezent, „Don't Look Up” a ajuns pe primul loc în top 10 cele mai urmărite filme pe Netflix în doar câteva zile de la lansare.



Top 10 cele mai urmărite filme de pe Netflix

1. Don't Look Up

2. The Unforgivable

3. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

4. Back to the Outback

5. Spider-Man: Homecoming

6. The Christmas Chronicles

7. Red Notice

8. A California Christmas: City Lights

9. The Christmas Chronicles: Part Two

10. A Boy Called Christmas