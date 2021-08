Ce artiste de success urcă în acest an pe scenele UNTOLD

Shutterstock

Povestea celei de-a șasea ediție a festivalului UNTOLD, inclus în lista celor mai apreciate 10 festivaluri ale lumii, va continua în 2021 cu patru zile și patru nopți de magie, cu un line-up în care se regăsesc cei mai mari DJ-i ai lumii.

Este vorba despre artiști și trupe legendare, organizatorii pregătind și câteva apariții în premieră pentru România.

Pe 12 septembrie, pe Mainstage va urca pentru prima dată o femeie. Este vorba de B Jones, o artistă din Spania.

B Jones e considerată și de public și de industria muzicii electronice ca fiind cea mai puternică personalitate din noul val de artiști. Este ambasadorul insulei care nu doarme niciodată, Ibiza, a fost rezident al clubului Pacha, apoi a reușit să intre în marele circuit de evenimente.

Artista din Spania a ajuns în peste 200 de cluburi din 40 de țări, aflate pe 5 continente. A fost nominalizată la categoria „Best Artist Of The Year” în cadrul Vicious Music Awards, iar prezența în Top 100 Djanes (un clasament dedicat exclusiv femeilor din industria muzicii electronice) i-a asigurat statutul de invitat de main în marile cluburi ale lumii. Turneul mondial a inclus țări precum Germania, Franța, Marea Britanie, Elveția, Statele Unite, Mexic, Brazilia, Argentina, India, Japonia, Singapore, Egipt sau Maroc.

A semnat un parteneriat cu Pacha Agency și a devenit ambasador pentru celebrul brand. Au urmat rezidențe în Mambo, Nassau Beach Club, KM5 sau Blue Marlin. B Jones a fost aleasă ca DJ rezident în Ushuaia (Ibiza) pentru seria de evenimente săptămânale ale norvegianului Kygo. A fost invitată la seria de petreceri MTV, unde a urcat pe scenă alături de Jonas Blue, The Chainsmokers sau Icona Pop.

A devenit artistul cu cea mai puternică ascensiune în Spania, fiind invitată la cele mai mari festivaluri din țara de origine: Dreambeach, unde a deschis pentru Tiesto, sau Arona SummerFestival. În mod natural a ajus headliner la evenimentele mari din circuitul de festival, alături de Martin Garrix, Dannic, Eric Morillo, Borgeous sau Laidback Luke. A urmat rezidența în Hï Ibiza alături de Steve Angello, Diplo sau Diego Miranda.

B Jones a experimentat cu succes și cariera de producător, are și un podcast, COME CLOSER TO IBIZA, difuzat la peste 35 de stații radio din lume.

Unul dintre cei mai așteptați artiști la UNTOLD 2021, o altă premieră pentru un festival din România, este revelația techno, Charlotte deWitte.

În septembrie 2017 publicația DJ Mag aducea un omagiu unei artiste din Belgia pe care o numea ,,techno’s next-gen superstar”. Charlotte de Witte avea să fie una dintre cele mai vizibile personalități de pe scena techno într-un timp scurt.

La 4 ani distanță de acel moment, ocupă locul 1 înTop 100 Alternative, întocmit de DJ Mag, loc ocupat până anul trecut de legenda Carl Cox. Astfel, Charlotte de Witte marchează cea mai puternică urcare în Top 100 DJ Mag 2020.

A fost o perioadă în care Charlotte și-a lansat propriile producții sub alias-ul Ravin George, o alegere pe care a motivat-o câțiva ani mai târziu. A fost o vreme când industria muzicii electronice era dominată de bărbați, afectată de stereotipuri, femeile fiind acuzate că-și folosesc feminitatea pentru a obține beneficia profesionale. Toate acestea au afectat-o și pe Charlotte, dar nu au destabilizat-o. Ea a continuat să lanseze muzica cu alias-ul Raving George. “You're Mine” colaborarea cu Oscar And The Wolf a fost lansată oficial cu Spinnin’ Records, clip-ul oficial ajungând la peste 35 de milioane de vizualizări.

Prima producție cu numele Charlotte de Witte a lansat-o în 2015 cu Turbo Recordings, a urmat o rezidență săptămânală în celebrul club Fuse din Brussel, iar anul acesta a aniversat 5 ani de rezidență în Kompass, club aflat în orașul în care a crescut, Ghent.

În prezent este proprietara unui label KNTXT, rezident la BBC Radio 1 și una dintre cele mai apreciate figure din genul techno, cu prezențe la marile festivaluri din lume. Charlotte de Witte e din categoria grea a muzicii techno, în 2019 a avut peste 130 de set-uri live în mainstage-ul celor mai mari festivaluri, este una dintre femeile care a reușit să schimbe percepția în industria muzicii electronice, este o artistă completă, reușește să-și managerieze și business-ul, show-ul radio, deține unul dintre cele mai urmărite profile în social-media și a reușit să-și confirme statutul de NO 1 DJ în industria techno.

2021 pare să fie anul femeilor în Top 100 Alternative, dar și în line-up-ul scenei Galaxy@UNTOLD.

Amelie Lens e una dintre artistele care a dominat cultura de club/festival în ultimii ani, detaliu care i-a oferit vizibilitate și i-a adus prima intrare, direct pe locul 59 în Top 100 DJ Mag și locul 5 în Top 100 Alternative.

E una dintre cele mai bine plătite artiste din genul techno, cu apariții live la Awakenings, DGTL ori în Ibiza la DC-10 și Hï. În 2019 a început colaborarea cu celebrul club londonez Fabric pentru seria,,Fabric presents”.

Parcursul ei a fost unul rapid, a avut alături o echipă (AIROD, Farrago, Milo Spkyers, Ahl Iver) care i-a oferit suport necondiționat și alături de care a pus bazele unui label, Lenske.

Amelie s-a descris ca fiind control freak, o tipă obsedată de cele mai mici detalii, care nu lasă nimic la voia întâmplării. Primul live set l-a avut la 15 ani în cadrul festivalului Belgian Dour. După acest moment și-a petrecut toată adolescența traversând Belgia cu trenul pentru a ajunge la diverse gig-uri. Câțiva ani mai târziu și-a început prima rezidență, într-un club din orașul natal, Antwerp, a folosit diverse alias-uri și a învățat să producă muzică, de la edit-uri până la versiuni remix ale unor piese old-school.

Acea fuziune între clasic techno și beat-ul super fast i-au definit stilul.

Richie Hawtin i-a descries muzica în cadrul unui showcase la Amsterdam Dance Event, spunând: ,,acest mix între vechi și nou, un sound nou puternic, dar nu agresiv, trepidant, hipnotic și plin de energie o transformă pe Amelie într-un icon pentru scena techno“.

Primul său release, ,,Exhale” a apărutîn 2016 cu label-ul italian Lyase. La scurt timp după, a lansat alte trei producții: ,,Let it Go”, ,,Contradiction” și,,Stay With Me”, pentru Second State, label deținut de Pan-Pot.

Imediat după acest moment a venit și recunoașterea internațională, iar Amelie Lens a împărțit aceeași scenă cu cei mai respectați DJ/Producători techno. A fost headliner la Sonar, Time Warp, Awakenings sau Movement Detroit, a ajuns în Ibiza cu seria de evenimente Circoloco în DC-10.

În 2018 era pe coperta Mixmag și a înregistrat primul podcast pentru Resident Advisor. La începutul lui 2019 a realizat o versiune remix pentru una dintre cele mai apreciate producții techno din catalogul Drumcode, ,,Teach Me”. A fost un moment epic în cariera artistei din Belgia, fiind și începutul unei frumoase prietenii cu Adam Beyer, proprietarul Drumcode.

A urmat rezidența în Labyrinth Club, unde a început seria de evenimente EXHALE cu invitați speciali, printre care Marcel Dettmann, Ben Klock, Ellen Allien, Rødhåd și Kobosil, cu seria de evenimente EXHALE ajungând să aibă propria scena la festivaluri precum Creamfields, OFFSonar, Dour, Extrema,Primavera, Kappa, FuturFestival ori Lowlands.

Cu label-ul LENSKE s-a axat pe lansarea de producții pline de energie, autentice, investind în artiști necunoscuți. Are 30 de ani și povestea ei e abia la început.

Universul Galaxy @ UNTOLD 2021 este completat în 2021 de Nina Kraviz.

Este una dintre cele mai cunocute figure din genul techno, faimoasă pentru abilitatea de a combina set-uri dinamice și diferite ca sound, apariții live senzaționale. E o forță în genul techno încă din momentul lansării, anul 2009.

La finalul anilor ’90, în vreme ce studia medicina (stomatologia), începea o carieră în radio, fiind și editor pentru o publicație muzicală, Ptuch. La acea vreme era pasionată de acid, Detroit Techno, Chicago House și Drum & Bass. În anul 2000 a trecut de la statutul de consumator de muzică la cel de DJ. A început să colecționeze vinyl-uri și a devenit asistent pentru o agenție care organiza evenimente de club. În felul acesta l-a întâlnit pe cel care i-a influențat cariera, legenda Detroit Techno - Juan Atkins.

A fost selectată pentru Red Bull Music Academy în Seattle, dar nu a putut ajunge, neobținând viza de intrare în Statele Unite. Acest lucru nu a descurajat-o și s-a mutat în Melbourne unde a învătat să producă muzică, fiind ajutată de Radio Slave. Primele piese lansate pe MySpace apăreau sub alias-ul Damela Ayer.

În 2008, Nina își îcheia studiile și devenea medic stomatology în cadrul Hospital for Veterans of Wars, în fiecare weekend zburând în Rusia pentru rezidența săptămânală din legendarul club Propaganda din Moscova.

A semnat cu label-ul Underground Quality, în timp ce un demo de-al său a fost acceptat de Radio Slave pentru Rekids. Ambele producții,,Voices” (Underground Quality) și,,I Am Gonna Get You/Pain in theAss” (Rekids) au fost excellent primite de comunitatea techno, Nina Kraviz devenind un artist internațional.

Primul album din carieră l-a lansatîn 2012, acesta fiind urmat de două EP-uri, ,,I’m Week” și,,Ghetto Kraviz”, ambele fiind considerate hit-uri underground. Cu ,,Mister Jones”, în care e inclus un dancefloor hit - ,,Desire” își încheie colaborarea cu label-ul deținut de Radio Slave, Rekids, pentru a pune bazele propriului label, Trip (трип).

Un concept audio-vizual unic, produții non-conformiste au fost suficiente pentru a da lovitura cu label-ul Trip; în 2015 aici era lansat cel mai mare su cces techno al acelui an, ,,I Wanna Go Bang”, piesă semnată Bjarki.

Nina este cea care a dominat circuitul de festival în 2018, având ca DJ cele mai multe apariţii live din lume. PotrivitFesticket, starul techno din Rusia a marcat cele mai multe prezențe în circuitul de festival, 35 la număr, legendară fiind apariția la Galaxy Stage @ UNTOLD.