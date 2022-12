Cauza morții lui Kirstie Alley. S-a aflat ce fel de cancer avea actrița

Un reprezentant al actriței a confirmat pentru People faptul că Kirstie Alley a avut cancer la colon și decesul său, survenit la 71 de ani, a fost cauzat de această boală.

În comunicatul în care anunțau decesul mamei lor, True și Lillie Parker, au spus că „mama lor incredibilă, feroce și iubitoare” a „descoperit de curând” că are cancer. Ei au adăugat că ea a fost tratată la Moffitt Cancer Center din Tampa, Florida, înainte să moară.

"A fost înconjurată de familie și a luptat cu putere, lăsându-ne cu certitudinea bucuriei ei nesfârșite de a trăi și pentru orice aventuri o așteaptă.

Pe cât de emblematică a fost pe ecran, a fost o și mai uimitoare mamă și bunică", se arată în comunicat.

Kirstie Alley s-a născut pe 12 ianuarie 1951 în Wichita, Kansas.

În 1987 a debutat în rolul Rebecca din serialul Cheers, cel în care a jucat timp de șase sezoane, până în 1993. Pentru prestația sa a primit în 1991, primul ei Emmy, pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

Ulterior, în 1994, a mai primit un Emmy pentru rolul din ”David's Mother”.

De-a lungul carierei a fost nominalizată la multe premii și, pe lângă, cele două Emmy-uri a mai obținut și un Glob de Aur, tot în 1991, pentru rolul din Cheers.

Kristie Alley a mai apărut în filmele "Star Trek II: The Wrath of Khan", "Drop Dead Gorgeous" și în seria de filme "Look Who's Talking", unde a jucat alături de John Travolta.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 06-12-2022 17:04