Cauţiune de un milion de dolari pentru rapperul acuzat că a agresat sexual minore

Cauţiunea în cazul rapperului R. Kelly a fost stabilită la un milion de dolari în cadrul unei audieri care a avut loc sâmbătă, potrivit presei locale, la o zi după ce cântăreţul, acuzat că a agresat patru femei, s-a predat poliţiei din Chicago.

Trei dintre victime erau minore la momentul săvârşirii agresiunilor, care au avut loc în perioada 1998-2010, potrivit procurorilor, care au formulat 10 capete de acuzare împotriva cântăreţului.

Judecătorul John Fitzgerald Lyke Jr. a spus că acuzaţiile sunt ''tulburătoare'', potrivit Chicago Tribune. Potrivit publicaţiei, procurorii deţin probe ADN care vin în sprijinul învinuirilor.

Judecătorul i-a interzis lui Kelly orice contact cu persoane minore şi i-a cerut să-şi predea paşaportul, potrivit Reuters.

Kelly are stabilită o nouă înfăţişare luni, când va fi desemnat judecătorul care se va ocupa de cazul său, potrivit biroului şerifului din Cook County, relatează Reuters.

Una dintre victime ar fi intrat în contact cu cântăreţul R&B după ce i-a cerut un autograf, în perioada când rapperul era eliberat pe cauţiune după un alt set de acuzaţii referitoare la abuzuri. Kelly a fost achitat în 2008 de învinuirile referitoare la pornografie infantilă.

Cântăreţul s-a predat vineri seară, după ce autorităţile au emis mandat de arestare pe numele său. Unul dintre avocaţii rapperului a spus că acesta este nevinovat.

''Cred că toate femeile mint'', a spus vineri la CNN avocatul apărării Steve Greenberg.

Un documentar recent despre Kelly, care include mărturii ale femeilor care susţin că au fost agresate de cântăreţ, a readus în atenţia publicului stilul de viaţă şi presupusele agresiuni săvârşite de rapper.

Sub sloganul #MuteRKelly a fost demarată o campanie care promovează boicotarea melodiilor sale, inclusiv hituri precum ''I believe I can fly''.

