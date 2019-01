Cântăreţii de muzică populară, despre controalele Fiscului. "Are soţia chitanţierul la ea"

Pro TV

În noaptea dintre ani artiştii au muncit și au avut grijă ca românii să se simtă bine, dar vineri seară le-a venit și lor rândul să se distreze.

Sute de artiști care au sărbătorit, cu întârziere, revelionul la Târgu Jiu, așa cum fac de un deceniu încoace.

De la petrecere nu au lipsit muzica, bucatele alese și urările. Iar unii și-au amintit și de inspectorii ANAF, care anunță controale în cazul cântăreților.

Pentru că ştiu deja că noul an va fi unul aglomerat, cu multe evenimente, artiştii au profitat de noaptea liberă şi au luat cu asalt ringul de dans. Şi nu s-au dat în lături când a venit vorba de cântat.

Valentin Sanfira: "Seara asta e a noastră, după care începem din nou înainte să cântăm. Poate să îi intereseze şi pe cei de la ANAF, normal. Luăm şi noi un ban şi statul şi toată lumea e fericită."

Constantin Enceanu: "Nicio problemă, am Fiscul cu mine, soţia mea lucrează la Fisc şi cum vezi am luat o cu mine şi în seara asta, are facturierul, chitanţierul tot timpul, fără probleme."

Citește și Un cântăreț din România a murit în timp ce mergea cu ATV-ul pe un drum privat

Jeni Nicolau: "Nu mi-e teamă decât de controlul ORL, să nu îmi bage ceva pe gât să îmi găsească amigdalele umflate de oboseală."

Deşi au muncit pe brânci, petrecăreţii au avut numai cuvinte de laudă pentru anul care s-a încheiat.

Niculina Stoian: "Al meu, 2018, a fost impecabil, iar acesta va fi desăvârşit."

Revelionul artiştilor organizat la Târgu Jiu a ajuns la a zecea ediţie. Şi, de la un an la altul, numărul participanţilor creşte.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer