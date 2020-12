Când încep filmările la „House of the Dragon”, spinoff-ul „Game of Thrones”

HBO a dezvăluit conceptul artistic pentru "House of the Dragon", spinoff-ul "Game of Thrones", relatează vineri UPI. Reţeaua a anunţat totodată, într-un mesaj publicat pe Twitter, că filmările vor începe în 2021.

"Dragonii se apropie. #HouseoftheDragon începe producţia în 2021", a transmis HBO.

Una dintre imaginile care însoţesc mesajul înfăţişează un dragon de culoare portocalie, iar a doua prezintă în prim-plan un cap de dragon negru şi roşu.

"House of the Dragon" se bazează pe cartea scriitorului George R. R. Martin "Fire & Blood", care relatează istoria Casei Targaryen, iar acţiunea are loc cu 300 de ani înainte de evenimentele din seria literară "A Song of Ice and Fire", deocamdată neîncheiată, care a stat la baza seriei "Game of Thrones".

"House of the Dragon" este o creaţie a lui George R. R. Martin împreună cu Ryan Condal şi Miguel Sapochnik.

Actorul britanic Paddy Considine va juca rolul regelui Viserys I Targaryen în noua serie.

Cele opt sezoane din "Game of Thrones" au rulat pe HBO din 2011 până în 2019.

Scriitorul a declarat în luna iunie că speră ca "The Winds of Winter", cea de-a şasea carte din seria "A Song of Ice and Fire", să fie finalizată în 2021.