Biserica Anglicană din București, gazda înregistrărilor sonore pentru documentarul „Tovarășu”. Când apare producția

Producția o veți putea urmări luna viitoare, în exclusivitate, pe VOYO.

Acestea au fost primele acorduri înregistrate pentru coloana sonoră a documentarului „Tovarășu”. Repetițiile pentru producția care vă avea premiera pe platforma VOYO au durat mai bine de 2 săptămâni.

Tudor Ionescu, Manager Corul Vox Medicalis: „Este o sesiune de înregistrari despre Ceaușescu pentru coloana sonoră a unui film despre România comunistă și ascensiunea lui la putere și evoluția din tinereța să și până la sfârșit. Împreună cu colegele mele dirijor am stabilit împreună ce piese să lucrăm care să fie reprezentative pentru cele 2 momente în care să fie acest moment coral. O lucrare este cu temă mortuală, iar cealaltă este un cântec patriotic din anii 60-70 vă fi recunoscută dde către telespectatori”.

Munca nu a fost una ușoară pentru că mai multe partituri au dispărut după căderea comunismului, în 1989.

Tabita Mateiu, Dirijor secund Corul Vox Medicalis: „Proiectul a fost întâmpinat cu multă bucurie, zic eu ne-am tăiat puțin din programul noastru obișnuit de lucru, adică din pregătirile pentru Crăciun că să putem onora acest proiect. Geu a fost procurarea partiturilor, pentru că în anii 90 oamenii s-au bucurat atât de tare că au scapăt de comunist încât au casat toate materialele. Am ajuns la concluzia că nu o să găsim o partitură și atunci ne-am apucat să să rescriem, notă cu notă”.

Documnentarul „Tovarășu” vă avea trei părți care vor prezenta viața fostului președinte Nicolae Ceaușescu, din copilărie și până la moarte.

Realizatorii documentatrului au vorbit cu oamenii care l-au cunoscut pe dictator și au reconstituit unele dintre cele mai importante evenimente din viața lui. Unul dintre acestea e întâlnirea cu Regina Marii Britanii, în 1970.

John Florescu, producătorul documentarului: „Ideea documentarului despre Ceaușescu s-a conturat în urmă cu aproape 4 ani. Am mai făcut documentare despre personalități de renume din România, precum regina sau regele. Dar am realizat că una dintre cele mai influente personaje ale secolului douăzeci este Nicoale Ceașusescu, că ne place sau nu, el face parte din istorie acestui popor. Documentarele sunt alcătuite din atât de multe elemente și implică mulți oameni, o echipă internațională, așa că am spus să găsim o modalitate de a descoperi muzica pe care să o folosim în documentar”.

Documentarul a fost filmat în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și bineînțeles, România. Prima parte va fi lansată la începutul lunii decembrie pe VOYO.

