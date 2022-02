Berlinale 2022. „Alcarràs”, de Carla Simón, a primit Ursul de Aur pentru cel mai bun film

Getty

Pelicula „Alcarràs” (Italia/Spania), de Carla Simón, a primit Ursul de Aur la cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Berlin. La ceremonia de miercuri seară, trofeul a fost înmânat producătorilor María Zamora, Stefan Schmitz, Tono Folguera, Sergi Moreno.

Regizoarea Carla Simon a dedicat filmul „micii familii de fermieri care cultivă pământul”. „A fost un film dificil. Sper să vă placă”, a spus cineasta pe scena de la Berlinale Palast, conform News.ro.

După debutul ei cu „Summer 1993”, Carla Simón redă din nou experienţa ei de viaţă în mediul rural catalan, unde munca oamenilor face parte dintr-un ciclu guvernat de anotimpuri într-un climat capricios. „De când îşi aminteşte, familia Solé şi-a petrecut fiecare vară culegând piersici în livada lor din Alcarràs, un mic sat din regiunea Catalonia a Spaniei. Dar recolta din acest an ar putea fi ultima lor, deoarece se confruntă cu evacuarea. Dinamica familiei poate fi tulburată de preocupările economice, dar există şi diferenţe în modul în care fiecare individ se raportează la timp. Noile planuri pentru teren, care includ tăierea piersicilor şi instalarea de panouri solare, provoacă o ruptură în această familie mare, unită. Pentru prima dată, se confruntă cu un viitor incert şi riscă să piardă mai mult decât livada lor”, este descrierea filmului.

Festivalul de Film de la Berlin are loc cu prezenţă fizică, în perioada 10 - 20 februarie, dar fără petreceri ori recepţii şi sălile de proiecţii sunt ocupate la 50% din capacitate.

Ediţia de anul acesta a fost deschisă cu proiecţia filmului „Peter Von Kant”, regizat de François Ozon, cu Denis Ménochet, Isabelle Adjani şi Hanna Schygulla, care a fost inclus şi în competiţia internaţională a festivalului.

Actriţa franceză Isabelle Huppert, cunoscută din filme precum „Elle” şi „Sauve qui peut (la vie)”, a fost recompensată cu Ursul de Aur onorific pentru întreaga activitate în absenţă. Ea nu a putut participa la ceremonie din cauză că a fost testată pozitiv pentru Covid-19.

Juriul condus de americanul de origine indiană M. Night Shyamalan a dat verdictul după o săptămână de competiţie.

Alături de Shyamalan, în juriu au fost: regizorul japonez Ryûsuke Hamaguchi (unul dintre cineştii anului, nominalizat la premiile Oscar pentru „Drive My Car”), prima cineastă de culoare din Zimbabwe, Tsitsi Dangarembga, actriţa Connie Nielsen („Gladiator”, „Wonder Woman”), regizorul braziliano-algerian Karim Ainouz, producătorul franco-tunisian Said Ben Said, regizoarea germană Anne Zohra Berrached.

În total, au fost proiectate 18 filme în competiţia oficială. Au fost reprezentate producţii din 15 ţări. 17 filme au fost premiere mondiale. Şapte filme au fost regizate de femei.

Documentarul „Amintiri de pe Frontul de Est”, semnat de regizorul Radu Jude şi istoricul Adrian Cioflâncă, a fost inclus în competiţia de scurtmetraje. Juriul internaţional al competiţiei de scurtmetraje a fost alcătuit din artista italiană Rosa Barba, expertul german în scurtmetraje Reinhard W. Wolf şi cineastul indian Payal Kapadia.

Palmaresul serii

Premiile juriului de Scurtmetraje

Golden Bear Best Short Film - „Trap”, de Anastasia Veber

Silver Bear Jury Prize (Short Film) - „Sunday Morning”, de Bruno Ribeiro

Special Mention - „Bird in the Peninsula”, de Atsushi Wada

GWFF Best First Feature Award - „Sonne”, de Kurdwin Ayub

Berlinale Documentary Award - „Myanmar Diaries”, Olanda, Myanmar, Norvegia, realizat de The Myanmar Film Collective

Special Mention Documentary - „No U-Turn”, de Ike Nnaebue

Premiile juriului secţiunii Encounters

Best Film - „Mutzenbacher”, de Ruth Beckermann

Best Director - Cyril Schäublin pentru „Unrueh”

Special Jury Award - „A vendredi, Robinson/ See You Friday, Robinson”, Mitra Farahadi

Premiile juriului internaţional

Golden Bear for Best Film - „Alcarras”, de Carla Simón, produs de María Zamora, Stefan Schmitz, Tono Folguera, Sergi Moreno

Silver Bear Grand Jury Prize - „The Novelist’s Film” („So-seol-ga-ui yeong-hwa”) de Hong Sangsoo

Silver Bear Jury Prize - „Robe of Germs”, de Natalia Lopez Gallardo

Silver Bear for Best Director - Claire Denis pentru „Both Sides of the Blade” („Avec amour et acharnement”)

Silver Bear for Best Leading Performance - Meltem Kaptan pentru rolul din „Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”

Silver Bear for Best Supporting Performance - Laura Basuki pentru „Before, Now & Then” (Nana)

Silver Bear for Best Screenplay - Laila Stieler pentru „Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”

Silver Bear for Outstanding Artistic Contribution - „Everything Will Be Ok”, de Rithy Panh

Special Mention - „A Piece of Sky”, de Michael Koch