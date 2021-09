Apariție uimitoare a Madonnei la gala MTV. Cum arată diva la 63 de ani în costum de piele

MTV a aniversat 40 de ani cu o gala spectaculoasă, organizată la New York și presărată de rememorări ale începuturilor glorioase.

Madonna, a cărei carieră se confundă practic cu istoria MTV, a avut o apariție-surpriză, mult comentată de fani, deopotrivă cu nostalgie și malițiozitate.

Show-ul a fost deschis de veterana Madonna, primul artist din istorie care a câștigat 20 de trofee MTV. Într-un...”discret” costum de piele, artista de 63 de ani și-a trecut în revista carieră, pe acordurile hitului Vogue.

Profimedia

Madonna: ”Au zis că MTV n-o să reziste mult... Dar suntem încă aici, nenoriciților!”

O altă cântăreață care se poate lăuda cu un trofeu câștigat la prima ediție a acestei gale, în 1984, este..Cindy Lauper:

Cyndi Lauper: ”Fetele vor și astăzi să se distreze, dar vrem și....fonduri, salarii egale cu bărbații și să avem control asupra corpurilor noastre! Știți voi, drepturi fundamentale! ”

Lil Nas X și-a adjudecat marele premiu al galei, rezervat celui mai bun videoclip al anului, pentru șocantul "Montero: Call Me By Your Name", care câştigat şi distincțiile pentru regie și efecte vizuale.

Din șapte nominalizări, Justin Bieber a câștigat la două categorii majore: artistul anului și "Best Pop". A fost prima oară în șase ani când Bieber a urcat pe scena galei MTV VMA.

La 18 ani, Olivia Rodrigo este laureata categoriei pentru cel mai bun debut, dar a câştigat şi trofeul "cântecul anului" cu "Drivers licence".

Olivia Rodrigo: ”Sunt foarte recunoscătoare că am șansa să fac ceea ce-mi place și să pot numi asta "jobul meu."

Billie Eilish a plecat acasă cu trofeul Video For Good, pentru piesa "Your Power", despre abuzurile psihologice și sexuale din relații.

Trupa rock Foo Fighters a fost recompensată cu trofeul Global Icon, acordat pentru prima dată la gala Video Music Awards, în semn de recunoaştere a carierei unui artist sau trupe cu impact şi succes la nivel global. Într-o altă formă, premiul a fost decernat la Europe Music Awards unor nume precum Queen, Eminem şi Whitney Houston.

Atmosfera a fost incandescentă nu doar în sală, ci și pe covorul roșu, unde Conor McGregor, campion de arte marțiale mixte, a avut o altercație cu Machine Gun Kelly. Pugilistul a vrut să facă o fotografie cu muzicianul, însă echipa artistului a refuzat. Potrivit martorilor, Connor a sărit cu pumnii și a aruncat o băutură pe Machine Gun Kelly.

Gala, desfășurată în sala Barclays Center din Brooklyn New York a fost unul dintre primele evenimente cu public masiv de la redeschiderea metropolei.