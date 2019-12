Anunțul oficial făcut de Madonna: „Îmi pare rău, dar a trebuit să-mi ascult corpul”

Madonna și-a anulat ultimul său concert al turneului din cauza „durerilor de nedescris”.

Artista în vârstă de 61 de ani le-a transmis fanilor că a început să plângă la ultimul său concert în Miami, în timp ce se afla pe scenă, din cauza durerilor, scrie The Sun.

„La fiecare cântec mă rog să pot să termin concertul și până acum am reușit. Mă consider o luptătoare care nu renunță. Nu renunț niciodată, dar, de data asta, a trebuit să-mi ascult corpul și să accept că durerea asta e un avertisment. Vreau să le zic tuturor fanilor mei că îmi pare rău, pentru că mi-am anulat ultimul concert. Am petrecut ultimele două zile cu doctorii. Ei mi-au spus clar că dacă continui turul, va trebui să iau o pauză cât se poate de lungă, pentru a nu mă distruge de tot”, a mai spus ea.

Mai mult decât atât, Madonna și-a mai anulat câteva concerte recent din aceeași cauză.

Vedeta încă mai are concerte programate în Europa în ianuarie.

