Andreea Antonescu, declarații emoționante despre tatăl ei, La Măruță: „I-aș spune... iartă-mă”

Andreea Antonescu a oferit unele dintre cele mai sincere declarații despre tatăl ei care a murit în urmă cu 20 ani și a povestit despre noul ei tatuaj, în cadrul emisiunii La Măruță.

Deși are deja 8 tatuaje, cântăreața a decis să mai facă unul: ”Mi-am dorit foarte tare să îmi tatuez numărul 57 pentru că este anul nașterii tatălui meu și totodată un număr care mă urmărește de mulți ani”.

Prima întrebare care ar putea apărea este și ce altă însemnătate mai are această cifră, așa că Andreea a continuat: ”M-am trezit într-o dimineață, după un vis foarte ciudat, era 5:57, am intrat pe google și când mi-a apărut mesajul ”angel 57”, nu m-a mai interesat să aflu altă însemnătate”.

În timpul filmării, reporterul La Măruță a sunat-o și pe mama Andreei pentru a o anunța despre noul tatuaj. ”Sunt de acord”, a spus fără să stea pe gânduri aceasta, iar artista a recunoscut că nu îi spusese mamei, ci îi ceruse părerea fratelui ei, Răzvan.

Discuția a continuat cu o sinceritate debordantă din partea Andreei: ”cea mai grea perioadă a vieții mele a fost perioada în care l-am pierdut pe tatăl meu, am fost efectiv devastată. Au urmat 4 ani de terapie”.

Ea nu a uitat nici despre ziua în care s-a întâmplat nefericitul eveniment: ”Era dimineața probei de limba și literatura română de la bacalaureat. Am susținut examenul, am plecat spre Galați. M-am oprit la o benzinărie și am cumpărat 2 ursuleți identici de pluș. Pe unul l-am ținut la căpătâiul lui până s-a terminat înmormântarea și pe unul l-am ținut și am plâns în el. E singurul lucru care mi-a mai rămas”.

Înainte de a încheia discuția, Andreea a recunoscut, cu ochii în lacrimi, ce mesaj ar dori să îi transmită tatălui ei: ”În primul rând, i-aș spune de Sienna... și i-aș spune ”iartă-mă”...”.