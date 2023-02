Ana-Maria Mărgean, câștigătoarea „Românii au talent” sezonul 11, a ajuns în finala „America's Got Talent: All Stars”

Ana-Maria Mărgean, fetiţa-ventriloc desemnată câștigătoarea sezonului cu numărul 11 al emisiunii "Românii au talent", a ajuns pe scena de la "America's Got Talent: All Stars".

A cucerit publicul și juriul de peste ocean cu momentul său senzațional. Toți au fost uimiți de copila care și-a descoperit pasiunea în timpul pandemiei.

Și Darius Mabda, câștigătorul de anul trecut al emisiunii "Romanii au talent", i-a lăsat fără cuvinte pe jurații emisiunii din America, dar nu a reușit să ajungă în marea finală.

Ana are 13 ani și a reușit performanța de a ajunge în finala a emisiunii America's Got Talent: All Stars, acolo unde a cucerit publicul și juriul cu numarul ei de ventrilocie. Doar 11 concurenți din 60 ajung în marea finală.

Heidi Klum, jurat America's Got Talent: All Stars: „Nu e de mirare că ai câștigat Românii au talent. Ești incredibilă, ești superbă, cânți minunat”.

Simon Cowel, jurat America's Got Talent: All Stars: „Este impresionant să o vezi cea mai bună dintre cei mai buni. Știi ce este amuzant? Chiar imi place câinele tau!”

Ana: „Am început să plâng, bineînțeles, nu mă așteptam. Știu ca am muncit mult și munca chiar s-a arătat. Era un alt nivel. Eram în fața milioanelor de oameni și juriul AGT, dar cum am urcat pe scenă s-au dus emoțiile pentru că așa sunt eu”.

Muncește mult să-și îndeplinească visul de a cânta pe cele mai mari scene ale lumii, dar încearcă să pună școala pe primul loc. Colegii și profesorii ei o susțin și o ajută.

Ana Maria Mărgean, concurentă AGT: „Când colegii mei și profesorii au auzit de reușita mea au fost foarte fericiți pentru mine. Sunt susținătorii mei și mă bucur foarte mult pentru acest lucru”.

Păpușa cățeluș pe care Ana a avut-o pe scena America's Got Talent: All Stars este confecționată manual de mama sa.

Mama Anei: „Mi-a luat ceva. Multe arsuri de la glue. Am mai dat și rateuri, am sacrificat 2-3 plușuri de la surioara mai mică ca să obținem ochii cât mai expresivi, că la început arăta mai lup, apoi s-a tranformat în ceva drăguț. Mi-a luat câteva săptămâni”.

Și Darius Mabda, câștigătorul de anul trecut al emisiunii "Romanii au talent", a cucerit publicul de peste Ocean. Deși i-a impresionat pe jurați, băiatul de 14 ani nu a reușit să ajungă în marea finală.

Howie Mandel, jurat America's Got Talent: All Stars: „Ești o combinație între Nadia Comăneci și Mihail Barîșnikov. Ești un dansator extraordinar, ești un acrobat și un atlet”.

Heidi Klum, jurat America's Got Talent: All Stars: „Ești incredibil. A fost absolut minunat. Ne-ai tăiat răsuflarea când ne uitam la tine”.

Darius este un băiat timid și tăcut, care face însă show când urcă pe scenă. La 14 ani, a făcut deja multe sacrificii pentru a-și urma visul.

Darius Mabda, concurent AGT: „Am început să dansez când mă uitam la televizor. După am văzut pe internet și mi-a plăcut ce am văzut. Așa că am ales să plec și eu la gimnastică. M-am mutat la Cluj ca să fac balet și am stat la internat un an. Chiar a fost o experiență frumoasă”.

Emisiunea "Românii au talent" a ajuns la sezonul cu numarul 13, iar în fiecare vineri concurenții își depășesc temerile și urcă pe scenă pentru a străluci în fața telespectatorilor.

