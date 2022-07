Interviu cu Hardwell, unul dintre cei mai mari DJ ai lumii: „Sunt foarte entuziasmat să revin la festivalul UNTOLD”

În 2018 a decis să renunțe la turnee pentru a lua o pauză. Patru ani mai târziu a revenit în circuitul de festivaluri și evenimente.

În 2022, are un studio nou, muzică nouă, o perspectivă nouă, o viață nouă și turneul „Rebels Never Die”. Este vorba despre Hardwell, artistul olandez îndrăgit de sute de mii de fani din întreaga lume, care în această vară revine pe scena principală a festivalului UNTOLD. Chiar el mărturisește că este unul dintre festivalurile lui preferate, iar duminică, 7 august, setul său de la UNTOLD va fi magic si va fi cel mai lung set de festival din acest an.

Urmăriți mai jos un interviu în care Hardwell povestește despre experiențele lui de la UNTOLD și show-ul din acest an, despre perioada sabatică prin care a trecut, creativitatea și revelații care s-au născut în tot acest timp, lucruri nespuse despre el și multe alte informații surprinzătoare.

După această perioadă sabatică, spune-ne cum este ,,noul” Hardwell?



HARDWELL: „Cred că acum sunt mai bine ca niciodată, în sensul în care nu mai sunt preocupat de ceea ce înseamnă succes. Mă bucur cu adevărat că sunt din nou pe scenă, că pot să pun muzica pe care o iubesc cu adevărat. Am sentimentul de libertate totală, simt că sunt creativ, iar acest lucru e extraordinar pentru un artist. E scopul final, acela de a te bucura de ceea ce faci! Nu e ca și cum am urât momentele în care eram pe scenă, am avut nevoie de timp să reflectez la tot ceea ce acea perioadă de succes a însemnat pentru mine, la tot ceea ce am relizat în trecut. Acum am revenit și sunt fericit ca pot să includ în set-urile mele noile piese la care am lucrat. Să fiu din nou pe scenă, să primesc aprecierea și susținerea fanilor mei, e un lucru grozav”.

Ai reușit ca în această perioadă să te redescoperi pe tine ori sound-ul tău fără nicio presiune exterioară, fără termene limită?

HARDWELL: „Da, 100%! Probabil cel mai tare lucru pe care l-am făcut în această perioadă sabatică a fost să produc muzică. Nu aveam nicio direcție precisă, nu eram preocupat de faptul că ar trebui să lansez o piesă ori nu ar trebui să fac asta, nu am avut termene limită. Am trăit o perioadă de libertate totală la capitolul creativitate.

Am reușit să mă uit în colecția personală de vinyl-uri și am început să ascult muzica pe care mi-am cumpărat-o când eram copil. Mi-am dat seama că a existat un motiv pentru care am decis să cumpăr anumite vinyl-uri. Mi-am dorit să simt din nou acea bucurie pe care am trăit-o la 14 ani în momentul în care am intrat într-un shop cu astfel de înregistrări. Ca adult m-am întrebat: De ce am cumpărat acest disc, ce mi-a plăcut la această înregistrare? Am folosit asta ca sursă principală de inspirație pentru noile mele producții si pentru noul album, Rebels Never Die”.

Care este direcția muzicală a noului tău album Rebels Never Die?



HARDWELL: „E greu de spus. Toată lumea mă întreabă acest lucru: ce gen muzical produci acum? La bază e o combinație între sound-ul trance clasic din anii ’90, producțiile mele au energia pieselor mele big room, am inclus și o componentă techno. Urăsc să fiu prizonierul unui anume gen, întotdeauna am încercat să fac muzica pe care o iubesc, pe care să o includ în seturile mele. Nu mă consider un artist underground, mainstream, techno sau big room. Mă consider a fi doar Hardwell, iar ăsta e Hardwell. Dacă nu e un gen din muzica electronică, e în regulă, sunt doar eu”.

Care este povestea Revealed?



HARDWELL: „Am celebrat anul acesta 12 ani și jumătate pentru Revealed, așa că da, timpul zboară. Am pus bazele acestui label pentru că aveam o viziune diferită asupra muzicii dance, erau foarte mulți A&R manageri de la alte label-uri care nu credeau în sound-ul meu și-mi era tare greu să reușesc să semnez cu cineva pentru a-mi lansa producțiile. A venit un moment în care mi-am spus, gata, ajunge, nu vreau să mai port genul acesta de discuții de business pentru că nu aveau legătură cu latura mea creativă. A fost unul dintre motivele pentru care am decis să-mi lansez propriul label. Erau în jurul meu atâția producători talentați care nu reușeau să găsească un label cu care să-și lanseze piesele. Eu cred în această muzică și m-am gândit că e momentul să-mi lansez singur piesele. Așa a început povestea Revealed Recording”.

Îți mai amintești de momentul în care ți-ai ascultat una dintre piesele tale pentru prima dată la un post de radio?

HARDWELL: „Sigur că da! Cred că este unul dintre acele momente pe care nu le uiți niciodată, când un post de radio îți difuzează piesa. E un sentiment incredibil, nu uiți momentul ăsta niciodată. Eram în mașină cu părinții mei, ascultam un post de radio, am primit un mesaj în care-mi spuneau că vor introduce în playlist o piesă de-ale mele. Nu conduceam eu, eram cu părinții în mașină, ascultam radio-ul și am așteptat ca piesa să fie difuzată”.

Care sunt detaliile care fac ca o piesă să fie grozavă?

HARDWELL: „Cred că e important să știi care e scopul pentru care lucrezi la o piesă. Dacă ai o baladă sunt importante emoțiile și instrumentele, în cazul meu e vorba de cele mai multe ori despre energia piesei, de sentimentele euforice pe care le ai când asculți, de nevoia pe care o resimți în a dansa, cred că e vorba de elemente specifice genului pe care-l produci. Cei mai mulți dintre noi facem oamenii fericiți cu producțille lansate, ori unii se simt triști, dar și tristețea e o emoție frumoasă dacă acesta este scopul piesei. E nevoie ca piesa să țintească anumite emoții”.

Care sunt momentele de care ești cel mai mândru în cariera ta?



HARDWELL: „Cred că sunt multe, dar cu siguranță set-ul de la Ultra din 2013 a însemnat enorm pentru mine la nivel personal, aș adăuga show-urile din India, The World’s Biggest Guestlist, e un moment pe care nu-l voi uita niciodată, set-urile de la Tomorrowland și evident festivalul UNTOLD. Prima oară când am pus la festivalul UNTOLD nu știam la ce să mă aștept, după acea experiență, UNTOLD a devenit unul dintre festivalurile mele favorite. Încă de la prima ediție”.

Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o până în acest moment?

HARDWELL: „Cred că familia și prietenii sunt cei mai importanți în viață. Succesul e important, dar nu e relevant, nu contează când e vorba despre sănătate și fericire. Succesul e sub aceste valori. A fi înconjurat de oameni faini îți oferă energia pozitivă pentru a merge mai departe. Acesta este cel mai important lucru”.

Care sunt lucrurile care te fac să fii optimist în legătură cu viitorul muzicii electronice?

HARDWELL: „Pentru mine acum e mai bine ca niciodată. Nu o să vorbesc despre perioada pandemiei de COVID, a fost o perioadă care a ajutat industria muzicală. Calvin Harris a lansat un nou album, David Guetta e inventat un nou gen, Swedish House Mafia au un nou album. Pare că ne întoarcem la zilele bune, când artiștii dance sunt din nou focusați, lansează muzică nouă. Cred cu siguranță că această vară va fi o vară memorabilă de care ne vom aminti cu plăcere maximă. Va fi ceva de genul: Hei, îti amintești de anul 2022? A fost un an grozav, acel an de revenire. Va fi ca acel an 2012. Nimeni nu a realizat, dar acel an a fost anul care a schimbat muzica dance pentru totdeauna. A fost anul în care EDM-ul a reușit să intre în Statele Unite, cred că 2022 e un astfel de an, important în evoluția și revoluția culturii dance, după pandemia de COVID”.

Care e povestea aceea pe care nu ai spus-o nimănui, niciodată?

HARDWELL: „Bună întrebare! Cred că sunt foarte puțini cei care știu că am început că am debutat ca un DJ de hip-hop, nu e neapărat o chestie pe care nu am spus-o nimănui, dar sunt foarte mulți oameni care sunt surprinși când află acest lucru”.

Ai un mesaj pentru fanii tăi din România?

HARDWELL: „Mulțumesc pentru toată susținerea, România! Sunt foarte entuziasmat să revin la festivalul UNTOLD, unde o să ajung cu producția Rebels Never Die, iar setul meu de la UNTOLD va fi magic si va fi cel mai lung set de festival din acest an. Iubesc festivalul UNTOLD, prima dată când am ajuns acolo am avut parte de o experință incomparabilă. Publicul e atât de energic, chiar știe să se distreze, așa că abia aștept să ajung”.





Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 27-07-2022 17:27