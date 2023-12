Alex Dima, după ce a văzut primul episod din Tovarășu’, lansat pe VOYO: „M-a răscolit...”

Documentarul lansat pe 6 decembrie pe VOYO surprinde ascensiunea, perioada de glorie și căderea fostului lider comunist.

Serialul aduce în prim plan documente, dovezi și povești din acea perioadă.

Premiera a avut loc exclusiv pe VOYO.. Vizionarea a avut loc în cadrul unui eveniment organizat special cu această ocazie, la Casa Ceaușescu.

Alex Dima, realizator al emisiunii ”România, te iubesc!”, a urmărit deja primul capitol din cel mai nou documentar de pe VOYO.

Alex Dima: „Eu am strâns de câteva ori din dinți pentru că mi-am adus aminte de vremurile când eram scoși la defilare și mă gândeam că am văzut în sala lor, unde ei se uitau la filme, cam cum ar arăta, ce față ar face Ceaușescu să ne vadă uitându-ne la acest material știind că suntem liberi și că am umblat prin casa lui, că putem să-l înjurăm și că putem să spunem lucruri despre el.

Probabil că nu mai ieșeam până la parcare. M-a răscolit un pic pentru că e casa lui. În timp ce ai mei stăteau într-o casă mică, fără căldură și cu lumina stinsă, ăștia petreceau aici, frate”.

