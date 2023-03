Alertă de securitate la casa Rihannei din Los Angeles. Locuința artistei a fost împânzită de poliție | FOTO

Bărbatul ar fi venit la locuința cântăreței și i-a spus paznicului că se află acolo pentru a o cere de soție.

Nu se știe dacă Rihanna - care așteaptă al doilea copil - era acasă în acel moment.

Incidentul a avut loc joi. Locuința Rihannei din Los Angeles a fost împânzită de poliție ca urmare a acestui incident.

Bărbatul neidentificat ar fi venit din Carolina de Sud special pentru a o cere pe artistă în căsătorie, potrivit TMZ.

Echipa de securitate a Rihannei a chemat poliția. Bărbatul cu pricina a fost încătușat cătușe și a fost urcat într-o mașină de poliție.

S-a stabilit că bărbatul nu a încălcat nicio lege, fiind în cele din urmă eliberat. Nu este clar dacă cântăreața - care a fost miercuri a fost surpinsă la cumpărături - era acasă când a avut loc incidentul.

PHOTOS: Police Called To Rihanna’s House After Man Shows Up To Propose

A yet-to-be-identified man who travelled to Los Angeles from South Carolina and showed up at Pop star Rihanna's Beverly Hills home to propose to the singer was detained by Los Angeles police on Thursday. pic.twitter.com/oFFM8qOYbO