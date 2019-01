Adrian Berinde a murit la vârsta de 60 de ani, după o luptă de 2 ani cu cancerul

Facebook.com

Artistul folk, poetul şi pictorul Adrian Berinde a murit la vârsta de 60 de ani, după o luptă de doi ani cu cancerul, scrie News.ro.

"Adrian Berinde nu mai este cu noi, de astăzi. Drum lin, Adrian! Vei fi mereu în gîndurile mele", a scris cântăreaţa Zoia Alecu pe pagina de Facebook.

Născut la Oradea, în data de 4 mai 1958, "Adrian Berinde suferea de cancer metastazat pe oase, boală grea de care spera să scape în urma unui tratament special la o clinică din Germania", potrivit Monitorul de Cluj.

Adrian Berinde a absolvit Şcoala de Arte Plastice din Cluj-Napoca şi a reuşit să fugă din ţară în 1982, stabilindu-se în Elveţia, la Moudon.

"În Elveţia, totul e aliniat la boloboc, oamenii, regulile, casele, peisajul, tot. Şi printre elveţienii orânduiţi perfect, ce puteam eu să fac, nepricepându-mă nici la vaci, nici la ceasuri?! Am făcut ce-am ştiut eu mai bine. Am pictat", mărturiseşte artistul pe site-ul său.

"La un an după acomodare, am făcut prima expoziţie personală la o galerie din centrul Lausanne-ului. În trei săptămâni s-a vândut toată şi am câştigat mai mulţi bani decât puteam să îmi imaginez la ora aia. Aşa am înţeles că nu am dat cu oiştea-n gard, dimpotrivă, sunt pe drumul meu cel bun. Am trăit cu, pentru şi din pictură o bună bucată de viaţă, mai bine de 20 de ani. Şi mi-a plăcut. Făceam aproape în fiecare an câte o expoziţie personală la Lausanne, Estavayer-le Lac sau Avry Fribourg. Doi ani mai târziu, am expus pentru Amnesty Internaţional la Payerne, Paris. La o expoziţie-concurs la Vevey, la care au fost artişti plastici din mai multe ţări, mi-au dat Premiul I. Participam la expoziţii internaţionale de grup, nici nu mai ţin minte câte. Mâncam pictură pe pâine. Centrul Cultural Francez George Pompidou mi-a scos şi o carte poştală cu un an înainte de lovitura de stat din România. Eram doar în creştere", mai povesteşte artistul.

"Absent" a fost primul album de muzică, pe care l-a înregistrat în studioul înfiinţat la Cluj-Napoca, Taurus.

Au urmat alte şapte albume: "Negru de fum" (1996), "Vertical" (1997), "Captiv în inutil" (2001), "Albaştri după ploi" (2003), "Azil" (2011), "Atât de bine" (2015) şi "Arcan" (2017).

A cântat în cluburi şi festivaluri, în concerte televizate, în Cirque du Soleil în Canada, în spectacolul "Varekai". A realizat emisiuni radio şi a lansat un album de versuri: "Captiv în inutil", a regizat o piesă de teatru după nuvela lui Cehov - "Salonul 6" şi un videoclip. A condus câţiva ani Clubul Prometheus. Prima expoziţie de pictură în ţară a avut-o la invitaţia Delegaţiei ONU în România.

