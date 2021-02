Actrița Jennifer Lawrence, rănită pe un platou de filmare în urma unei explozii

Actriţa oscarizată Jennifer Lawrence a fost rănită lângă ochi de un ciob în timpul filmărilor la o nouă producţie, în Boston, relatează specializat în informaţii mondene TMZ şi Boston Globe.

Ciobul, provenit de la o explozie controlată pe platoul unde au loc filmările la producţia "Don't Look Up" "a tăiat pleoapa lui Lawrence şi i-a provocat sângerare", transmite TMZ, citat de Agerpres.

Conform Boston Globe, nu este clar cât de gravă este rana suferită de actriţă în accidentul care a avut loc joi, după miezul nopţii.

Citând două surse apropiate producţiei, publicaţia americană a scris că Lawrence îşi ţinea mâinile pe faţă la momentul sosirii paramedicilor. Filmările au fost suspendate vineri.

Netflix, care va lansa acest film, o comedie despre doi astronomi, a refuzat să comenteze relatările.

Reprezentanţii lui Lawrence nu au răspuns imediat solicitării de a comenta pe marginea acestui incident.

Potrivit Deadline, site specializat în informaţii de la Hollywood, care a citat surse anonime, Lawrence se recuperează.

"Don't Look Now", regizat de Adam McKay, are în distribuţie numeroase vedete, printre care se numără Timothee Chalamet, Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, Chris Evans şi Meryl Streep.

Jennifer Lawrence, în vârstă de 30 de ani, care a câştigat premiul Oscar în 2013 la categoria "cea mai bună actriţă" pentru rolul din "Silver Linings Playbook" nu a mai apărut într-o producţie cinematografică de la "X-Men: Dark Phoenix", în 2019, însă are patru filme noi în lucru.

La sfârşitul anului 2019, actriţa s-a căsătorit cu dealerul de artă din New York Cooke Maroney, notează Reuters.