Actrița Alyssa Milano a arătat cum i-a afectat Covid-19 părul: „Purtați blestemata de mască!”

Actrița, în vârstă de 47 de ani, a postat pe Twitter un videoclip în care arată cât păr a pierdut după un duș.

Ea a început videoclipul spunând: „Hei toată lumea, am vrut doar să vă arăt cantitatea de păr pe care o pierd ca urmare a COVID”.

Oamenii care au prezentat simptome pe termen lung în urma infectării cu COVID-19 spun că pierderea părului este un efect secundar al virusului, conform studiilor recente.

„Aceasta este peria mea preferată pentru descurat părul,. După cum puteți vedea, nu exista niciun fir de păr înainte acolo”, a mai spus Alyssa.



Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV