Actorul Tom Sizemore, în comă de 10 de zile după ce a suferit un anevrism cerebral. "Nicio speranţă"

Aflat în comă de zece zile, după ce a suferit un anevrism cerebral, actorul Tom Sizemore, 61 de ani, nu are nicio speranţă de recuperare, potrivit unui anunț făcut de familia sa.

Actorul se află în unitatea de terapie intensivă a Centrului Medical Providence Saint Joseph din Los Angeles, de când a fost internat în spital pe 18 februarie.

Luni seara, reprezentantul lui Sizemore, Charles Lago, a emis o declaraţie prin care dezvăluie că nu există nicio şansă pentru recuperarea lui.

"Astăzi, medicii i-au informat familia că nu mai există nicio speranţă şi au recomandat o decizie în acest sens. Familia decide acum chestiunile legate de sfârşitul vieţii şi o nouă declaraţie va fi emisă miercuri”, a spus Lago.

"Cerem intimitate pentru familia lui în această perioadă dificilă şi ei vor să mulţumească tuturor pentru sutele de mesaje de sprijin şi rugăciuni pe care le-au primit. Acesta a fost o perioadă dificilă pentru ei”, a adăugat el.

La data de 18 februarie, Tom Sizemore, care a jucat în filme precum "Salvarea soldatului Ryan", "Heat" şi "Black Hawk Down", a fost găsit inconştient în locuinţa sa din Los Angeles, în jurul orei 02:00 dimineaţa, după ce s-a prăbuşit în urma unui accident vascular cerebral.

Una dintre primele sale apariţii pe marele ecran a fost în filmul lui Oliver Stone din 1989, "Born on the Fourth of July". Mai târziu, a jucat în "Point Break" în 1991, "True Romance" (1993) şi "Natural Born Killers" (1994).

Tom Sizemore, probleme cu legea

Actorul avea antecedente de abuz de droguri şi confruntări cu forţele de ordine.

În 2003, Tom Sizemore a fost condamnat pentru violenţă domestică împotriva iubitei sale, Heidi Fleiss.

Șase ani mai târziu, el a fost arestat în Los Angeles pentru presupusa agresiune a unui fost soţ şi din nou în 2011 pentru aceeaşi infracţiune.

În 2005, Sizemore a fost condamnat la câteva luni de închisoare după ce a fost prins în încercarea de a falsifica un test de urină. În 2006, el a pledat că nu contestă utilizarea metamfetaminei în afara unui motel. El a fost arestat din nou în 2007 în timp ce era încă în perioadă de probă pentru deţinere de droguri şi condamnat la 16 luni de închisoare.

Sizemore a vorbit anterior despre lupta sa cu dependenţa, inclusiv despre modul în care a fost internat la dezintoxicare de colegul său Robert De Niro.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 28-02-2023 10:40