Actrița Anne Heche este în comă, după ce a fost implicată într-un accident teribil în Los Angeles | GALERIE FOTO

„În weekend, un reprezentant a declarat că Anne era în stare stabilă, dar că informaţiile erau inexacte. Ea a rămas întotdeauna în stare critică, intrând în comă în urma accidentului”, a declarat luni, pentru CNN, un purtător de cuvânt al lui Heche.

Heche, în vârstă de 53 de ani, a fost spitalizată, vineri seara, de la scurt timp după ce maşina pe care o conducea a scăpat de sub control într-un cartier din Los Angeles şi a intrat într-o casă luând foc, potrivit poliţiei.

Nimeni din interiorul casei nu a fost rănit, dar impactul a produs un incendiu, necesitând intervenţia a zeci de pompieri, scrie news.ro.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliţie din Los Angeles a declarat luni că circumstanţele şi cauza accidentului rămân sunt în curs de investigare.

Heche este în comă şi nu şi-a mai revenit de la accident, a declarat Michael McConnell, membru al companiei Zero Gravity Management care o reprezintă.

„În acest moment, ea se află într-o stare critică”, a spus el pentru Reuters într-un mesaj, adăugând că Heche „are leziuni pulmonare semnificative care necesită ventilaţie mecanică şi arsuri care necesită intervenţie chirurgicală”.

Heche este un veterană a televiziunii şi filmului care a devenit cunoscută la sfârşitul anilor 1990 ca parteneră a lui Ellen DeGeneres. După ce relaţia s-a încheiat, Heche a spus că atât mediatizare, cât şi notorietatea care au venit după au fost în detrimentul carierei ei.

Ea a jucat în „Donnie Brasco (1997) şi „I Know What You Did Last Summer” (1997), „Six Days Seven Nights” (1998). Serialele TV în care a apărut: „Ally McBeal”, „Everwood”, „Men in Trees” şi „The Michael J. Fox Show”, "Gracie's Choice" şi "Vanished". A primit un trofeu Daytime Emmy pentru rolul din „Another World”.

