Un actor cu 5 nominalizări la Oscar a murit din cauza unei boli necruțătoare

Actorul britanic nominalizat de cinci ori la premiile Oscar, Albert Finney, a murit la vârsta de 82 de ani, după lupta cu o boală necruțătoare.

Finney, care a fost nominalizat la Oscar de cinci ori, și-a inceput cariera la Royal Shakespeare Company inainte de a-si face debutul și pe marele ecran, scrie BBC.

O declarație a unui purtător de cuvânt al familiei a spus: "Albert Finney, în vârstă de 82 de ani, a murit pașnic, în propria locuință, având alături familia și prietenii".

Finney a câştigat o nominalizare la premiul Tony pentru Luther and A Day in the Death of Joe Egg. În următorul film, în regia lui Stanley Donen, Two for the Road (1967), a jucat alături de Audrey Hepburn. A urmat o serie de roluri diferite, cum ar fi: în filmul Picasso Summer (1969); în Scrooge (1970), film ce-şi desfăşoară acţiunea în secolul 19; Alpha Beta (1973); detectivul belgian Hercule Poirot în filmul Crimă în Orient Expres (1974) şi Looker (1981).

După ce a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din filmul Shoot the Moon (1982), a urmat filmul lui Peter Yates din 1983, The Dresser, film ce a primit 5 nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun actor. În 1984 a primit altă nominalizare la Oscar şi la Globul de Aur pentru filmul lui John Huston, Under The Vulcano. În acelaşi an, criticii l-au admirat pentru interpretarea rolului Papei Ioan al II-lea într-o producţie TV.

Finney a continuat să joace diverse roluri la sfârşitul anilor '80 şi începutul anilor '90 în producţii mici şi independente. Au urmat roluri în filme ca: Miller's Crossing (1990), film regizat de fraţii Coen; A Man of No Importance (1994), The Browning Version (1995) şi Simpatico (1999).

În 1999 a câştigat un premiu BAFTA TV pentru cel mai bun actor, datorită rolului din A Rather English Marriage. Cu filmul din anul 2000, Erin Brockovich, a intrat iar în atenţia publicului şi a criticilor. Rolul i-a adus nominalizări la Oscar şi Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar.

