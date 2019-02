Actorul care are toate șansele să devină președintele Ucrainei

Pro TV

Un actor comic, fără niciun fel de experiență politică, are șanse să devină noul președinte al Ucrainei, după alegerile din 31 martie. Campania lui electorală, însă, parcă șterge granițele dintre realitate și ficțiune.

Vladimir Zelenskiy este vedeta unui popular serial TV în care joacă rolul unui profesor care devine în mod neașteptat președinte.

De mai bine de 20 de ani, Vladimir Zelenskiy i-a imitat și ironizat pe politicieni în spectacolele sale de stand-up comedy. Iar atunci când realizatorii serialului TV au căutat interpretul pentru rolul unui om obișnuit care devine, pe neașteptate, președinte, Zelenscki a fost alegerea evidentă.

"După cum știți, nu am făcut politică în mod exclusiv și cred că acesta poate fi un motiv pentru care să aveți încredere în mine. Suntem aici pe platoul de filmare al serialului "În slujba poporului". Am trecut prin rolul acesta, de candidat la preşedinţie, în misiunea mea socială. Şi m-am decis: "De ce nu?" Am dreptul constituţional să candidez", a declarat Vladimir Zelenskiy.

Și într-un exemplu în care viața imită filmul, actorul de 41 de ani a ajuns favorit în cursa prezidențială. Unele sondaje îl plasează chiar înaintea actualului șef al statului, Petro Poroșenko. La fel, ar devansa-o în intențiile de vot şi pe Iulia Timoșenko, lideră a opoziției și fost premier.

Zelenskiy își ia în serios noul rol.

"În primul rând, cred că electoratul s-a săturat de "vechea gardă" din politică. Apoi, e clar pentru toți că eu nu am nimic de ascuns, eu nu doar că mă prezint ca o persoană deschisă, în felul acesta trăiesc și am trăit înainte să candidez la președinție. Până la urmă, faptul că atât de mulţi oameni mă sprijină, dovedeşte că totuşi avem democraţie în Ucraina", a mai spus Vladimir Zelenskiy.

Corupţia este peste tot, trebuie să reducem impactul corupţiei asupra guvernării şi asupra vieţii oamenilor obişnuiţi, spune Vladimir Zelenskiy, care are planuri de a reduce exodul ucrainenilor peste graniţă prin creşterea salariilor. De asemenea vrea să aducă internetul şi în cele mai mici sate.

"Oamenii profund dezamăgiţi văd un chip nou. Cel mai important, nu un personaj cu experienţă şi trecut în politică, ci un candidat cu adevărat nou", a spus Vladimir Zelenskiy.

Din toamna lui 2015, în serialul "În slujba poporului", Vladimir Zelenskiy joacă rolul lui Vasil Holoborodko, un profesor de liceu propulsat în cursa prezidenţială de un filmuleţ în care acuză vehement corupţia autorităţilor. Un elev l-a filmat, fără să ştie, iar clipul postat pe internet a devenit viral.

Serialul e plin de umor crud şi abundă în cuvinte nu tocmai academice. Însă ne-experimentatul preşedinte Holoborodko încearcă să fie un lider bun, care serveşte, în mod onest, poporul.

