Abandonată de mamă și crescută de bunicul de 80 de ani. Poveste tulburătoare la „Visuri la Cheie”

Dragoș Bucur, Cristina Joia, Laura Boghiu și Omid Ghannadi au ajuns miercuri seara în Brănești, județul Ilfov, unde au cunoascut familia Gorodetzchi.

Petre, bunicul, este mamă, tată, bunică și singurul sprijin din viața Isabelei, fetița de 9 ani. După ce mama ei a părăsit-o, bunicul, care acum are 80 de ani, a fost singurul care a vrut să aibă grijă de micuță.

„Am doi copii, un băiat și o fată, care nici nu știu de mine. Nici eu nu vreau să știu de ei, mai ales de mama Isabelei, nici nu știu pe unde e, ce face. M-au supărat rău de tot. De ce am ajuns aici cu Isabela? Au vrut s-o lase la maternitate, s-o dea! Au vrut s-o vândă! E fata mea acum. Poate fără ea n-aș fi rezistat atât”, a spus bărbatul de 80 de ani.

Casa în care trăiesc bunicul Petre și Isabela este făcută din chirpici și arăta deplorabil. Două camere, o bucătarie cu pereții crăpați și un tavan care stătea să cadă pe ei este locul în care cei doi au trăit 8 ani de zile. Chiar și așa, legătura dintre cei doi este atât de puternică încât poate doborî orice, iar emoția pe care o transmit a reușit să-i facă pe toți din echipă să lăcrimeze de cum au pășit în curte.

Citește și Surpriza făcută de echipa Visuri la Cheie unei mame care își crește singură cele 4 fiice

Dragoș Bucur, designer-ul de interior Cristina Joia și arhitecții Laura Boghiu și Omid Ghannadi le-au construit o nouă casă pentru Isabela și bunicul său, în aceeași curte.