A murit Colin Burgess. Toboşarul australian era membru original al trupei AC/DC

"Foarte trist să aflăm de trecerea în nefiinţă a lui Colin Burgess", se arată într-o postare pe conturile de socializare ale trupei. "A fost primul nostru toboşar şi un muzician foarte respectat. Amintiri fericite, rock in peace Colin".

Nu a fost precizată cauza decesului.

Burgess a fost recrutat în noiembrie 1973 pentru a ajuta la formarea AC/DC alături de fraţii chitarişit Malcolm şi Angus Young, vocalistul Dave Evans şi basistul Larry Van Kriedt.

Trupa l-a concediat pe Burgess în februarie 1974, acuzându-l că era beat pe scenă; ulterior, acesta a declarat că cineva i-a pus ceva în băutură. A fost urmat de o succesiune de toboşari şi a înlocuit unul pentru câteva luni în 1975.

Înainte de AC/DC, Burgess a cântat cu grupul rock australian The Masters Apprentices, care a fost inclus în Hall of Fame al Asociaţiei Industriei de Înregistrări din Australia în 1998, notează News.ro.

Very sad to hear of the passing of Colin Burgess. He was our first drummer and a very respected musician. Happy memories, rock in peace Colin. pic.twitter.com/8jWLXq8TPJ