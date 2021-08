A murit Charlie Watts, bateristul formaţiei The Rolling Stones. Ce vârstă avea

Shutterstock

Charlie Watts, bateristul trupei The Rolling Stones, a murit la vârsta de 80 de ani, a anunţat marţi agentul său, potrivit BBC.

La începutul lunii august a fost anunţat că muzicianul nu va participa la turneul american al formaţiei, programat pentru toamna aceasta, pentru că se recuperează în urma unei proceduri medicale care nu a fost specificată, transmite News.ro.

Watts a fost supus „unei operaţii care a fost un succes, dar medicii au concluzionat că are nevoie de odihnă şi recuperare”, a spus un purtător de cuvânt al trupei.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).

Trupa este formată din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Cel mai recent disc al formaţiei, „Blue & Lonesome”, a fost lansat în 2016.

Născut pe 2 iunie 1941, la Londra, Charlie Watts a crescut înconjurat de muzică şi în tinereţe era pasionat de soundul unora ca Jelly Roll Morton şi Charlie Parker. A început să cânte la tobe în timpul liceului, căruia i-au urmat cursuri de design grafic. Atras de jazz, impunător pe scena emergentă londoneză, după cum îşi aminteşte Keith Richards în autobiografia „Life”, a fost - cu greu - cooptat în The Rolling Stones în 1963. El apare pe toate albumele trupei lansate începând cu acel an.