A murit cântăreața și actrița CoCo Lee. Vedeta Disney din "Mulan" avea 48 de ani

Surorile lui Coco Lee, Carol și Nancy Lee, au declarat că vedeta a încercat să se sinucidă duminica trecută. Ea a fost internată imediat în spital, acolo unde se afla în comă, informează Hollywood Reporter.

"Cu mare tristețe, vă dăm cea mai devastatoare veste: CoCo suferea de depresie de câțiva ani, iar starea ei s-a deteriorat drastic în ultimele luni. Deși CoCo a căutat ajutor profesionist și a făcut tot posibilul să lupte împotriva depresiei, din păcate, acel demon a luat ce era mai bun în ea", au transmis pe rețelele de socializare surorile Lee.

"Pe 2 iulie, a încercat să se sinucidă acasă și a fost dusă la spital. În ciuda eforturilor depuse de echipa spitalului, a murit pe 5 iulie 2023", au mai spus acestea.

CoCo Lee s-a născut pe 17 ianuarie 1975, în Hong Kong, iar la vâsrsta de 8 ani s-a mutat la San Francisco, împreună cu mama și cele două surori ale sale.

După liceu, a urmat Universitatea din California, apoi a avut un debut spectaculos în Asia, unde a cucerit topurile.

Printre hiturile ei se numără "Before I Fall In Love", din coloana sonoră de a filmului "Runaway Bride", și piesa "A Love Before Time", din filmul "Tigru și dragon", pe care a interpretat-o la Premiile Oscar din 2001.

CoCo Lee a fost vocea personajului "Mulan" din versiunea în mandarină a celebrului film animat Disney.

Sursa: Hollywood Reporter
Dată publicare: 06-07-2023 09:15