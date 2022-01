A murit Sir Sidney Poitier. Actorul premiat cu Oscar avea 94 de ani

Profimedia

Actorul Sidney Poitier a murit la vârsta de 94 de ani.

Moartea actorului, cu o carieră de 71 de ani, a fost confirmată de ministrul Afacerilor Externe Fred Mitchell, potrivit news.ro.

Vorbind despre moartea sa, Mitchell a spus: „Am pierdut un mare cetăţean, iar eu am pierdut un prieten personal”.

Sidney Poitier, actor, regizor şi activist de la Hollywood care a remodelat cultura şi a deschis calea pentru nenumăraţi alţi actori de culoare cu filme clasice precum „In the Heat of the Night” şi „Guess Who’s Coming to Dinner”, a murit, a declarat vineri pentru NBC News o sursă apropiată familiei.

A intrat în istorie ca primul actor de culoare care a câştigat un premiu Oscar pentru „cel mai bun actor”.

Poitier, care a refuzat roluri ce se bazau pe stereotipuri rasiale ofensatoare, a fost apreciat pentru că a portretizat bărbaţi mândri, inteligenţi în producţii din anii 1960 precum: „Lilies of the Field”, „A Patch of Blue”, „To Sir, With Love, „In the Heat of the Night” şi „Guess Who’s Coming to Dinner”.