3 zile de concerte la București, la ”Urban Blues Fest” nr. 4. Bilete de o zi pentru trupe din UK, Bulgaria sau România

Prima zi a festivalului va fi dedicată trupelor din Europa de Est: TALENT HUB (Ro), Phunk Smugglers (Serbia/Ro), headlinerul serii fiind Andy Raychev (The Preacher Man) & The River of Blues din Bulgaria.

Talent HUB by Green Ties, este un program iniţiat şi implementat de Asociaţia Green Ties, care are ca scop pregătirea tinerilor ce fac trecerea de la stadiul de cursant la stadiul de artist performer. Tinerii provin de la şcoli de muzică private şi de stat şi prin acest program primesc instruire în trei direcţii de producţie şi anume: live performance, live production şi studio production.

Prin colaborarea de succes dintre trainerii din România cu studenţi de la BIMM University – Brighton UK, tinerii din acest program parcurg metode de training unice în România, intensive şi eficiente, care conduc la un standard foarte ridicat al performanţei artistice.

Phunk Smugglers reprezintă fuziunea româno-sârbă formată pe cele două maluri ale Dunării. Numele este inspirat din iubirea acestora pentru muzica funk, iar ideea de ‘smuggling’ provine de la frecventarea graniței româno-sârbe. Componența lor este următoarea: Andrada Crețu - vocal, Predrag Tasic - trompetă și vocal, Danilo Perkovic - clape, Vladan Jonovik - chitară, Dejan Kotarcic - bas și Ranko Varga – tobe.

Trupa Andy Raychev (The Preacher Man) & The River of Blues, originară din Plovdiv, este riposta Bulgariei la genul de trupe americane de blues care provin din locuri istorice precum Chicago, Mississippi sau New Orleans. Ei cântă blues autentic, intensificat de nesfârşite incursiuni vocale și admirabile solouri la chitara electrică.

Andy Raychev (The Preacher Man) & The River of Blues este deja o trupă de legendă din Europa de Est, care a făcut senzaţie la festivalul de la Brezoi în 2022 şi a susţinut în ianuarie a.c. primul miniturneu în România.

Sâmbătă, în seara modernităţii bluesului, 21 octombrie 2023, vor urca pe scenă, Steel Blues, Marcian Petrescu Blues Cvintet şi britanicii Consummate Rogues care vor lansa, în premieră absolută pentru România şi Marea Britanie, primul live înregistrat la Trocadero Blues Nights.

Artistul hunedorean Mircea Eugen Goian a fondat grupul folk-rock Canon, împreună cu poetul Ioan Evu, cu care au activat timp de 28 de ani. Este inițiatorul și organizatorul mai multor festivaluri de renume, iar în 2012 a fondat grupul Steel Blues, cântând din zestrea muzicală specifică, majoritatea capodopere ale genului.

Componență Steel Blues: Mircea Goian – bas, Delia Baltariu - vocal, Zoltan Turi - chitară, Gabriel Hărăguș - tobe, Luca Stan - chitară. Marcian Petrescu este membru fondator al grupului Trenul de Noapte, cotat drept cel mai bun cântăreţ la muzicuţă al scenei de blues din România.

Pentru UBF #4, Marcian propune un nou concept de trupă, un BLUES CVINTET, alături de care a pregătit un recital de excepţie, având în program reluări după hituri celebre în manieră proprie şi noi compoziții. Alături de Marcian, se vor afla: Mihai Tacoi (chitară), Mike Dragomir (bas), Sabin Dobranici (baterie), Sian Brie (chitară) și Vlad Briciu (claviaturi).

Consummate Rogues este o trupă de rhythm & blues din Marea Britanie, formată din câțiva dintre cei mai buni muzicieni de studio din Londra. Pe lângă influența adânc înrădăcinată a bluesului şi a muzicii country asupra stilului lor, există și urme pop britanice clasice în sunetul lor, care le oferă o aromă neconvențională și unică.

Formată în anul 2021 de excepţionalul Chris Rand, Consummate Rogues este o trupă care se hrănește cu noul val de Rock ‘n’ Roll, îmbinând blues cu southern rock și groove-uri distincte mlaştinei din New Orleans.

Ultima seară a festivalului de blues urban de la PUB este deschisă de talentaţii liceeni de la GIVE ’n’ TAKE.

Trioul va fi urmat de un quartet special, Cri Gri Light Blues, experimentatul cvintet Jimi El Laco & Friends şi supergrupul britanic, The Malone Sibun Band!

Trupa Give'n'Take este formată din Alex Mateian la chitară bas, Darius Alecu la baterie şi Ioan Teodor Johnny Tache la chitară, un talent de excepţie.

Grupul CRI GRI a luat ființă în 1996. Încă de la începuturi F.S.U. a catalogat stilul CRI GRI ca fiind folk-rock-blues. Nu s-a înșelat, peste ani Florian Pittiș spunea despre piesa Glas de Pește că este una dintre cele mai reușite piese blues-rock din câte s-au compus la noi.

În actuala formulă, CRI GRI Light Blues alături de Ștefan Mardale (voce, bas) se vor afla Călin Torsan (instrumente de suflat) Juan Carlos Negretti (percuții) și Cristi Stoica chitară.

Jimi El Laco este unul din cei mai talentaţi instrumentiști din România. El va veni la Urban Blues Festival cu patru profesionişti ai scenei muzicale româneşti: Paul Negoiţă, o voce puternică, pătrunzătoare – poate cea mai spectrală şi captivantă din câte avem; Kiba Dachi, unul din cei mai buni basişti români, deosebit de apreciat pentru simţul ritmic ridicat, ce îi conferă un aport deosebit în bogăţia construcţiei armonice; pianistul Norbert Kovacs, omul din spatele trupelor mureşene, membru fondator al trupeler 4Given şi Tabasco; bateristul Ovidiu Cristian dezmierdat Chico ce a activat şi colaborat în ultimii 20 de ani cu multe orchestre clasice, big-band-uri, trupe de jazz, blues, soul şi funk din România.

Supergrupul britanic The Malone Sibun Band este headlinerul ultimei zile de festival. Două legende muzicale, americanul Marcus Malone, chitarist și vocalist carismatic ce ne aminteşte de Paul Rodgers, Otis Redding și David Coverdale, și excepţionalul chitarist Innes Sibun, ce s-a făcut remarcat încă din anul 1993 când activa în trupa de turneu a lui Robert Plant, și-au unit talentul şi energia pentru un proiect unicat, THE MALONE SIBUN BAND.

Doi muzicieni stelari ce garantează un show exploziv, puternic influenţat de rock, blues, soul și funk, o fuziune elastică, însufleţită de căldura şi sensibilitatea vocii lui Malone și dinamizată de intensitatea solisticilor lui Sibun.

În cadrul UBF #4 vor organiza cinci evenimente conexe: lansarea albumului trupei britanice Consummate Rogues – Live in Bucharest, 2023; lansarea antologiei Istoria sunetelor, al patrulea târg de viniluri (cu peste 10 expozanţi), expoziţia de fotografie - Genu Arişeanu şi expoziţia de pictură - Adrian Socaciu. Detalii pe: urbanbluesfest.ro.

Astfel, cei care doresc să participe la concerte o singură zi, la alegere, vor avea posibilitatea să îşi achiziţioneze bilete la preţul de 120 lei/zi.

