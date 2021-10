Trupa Placebo vine în România, în 2022. Show-ul va avea loc la Romexpo

iaBilet.ro

Trupa britanică Placebo a programat un concert la Bucureşti pe 14 iulie 2022, iar biletele vor fi puse în vânzare pe 20 octombrie.

Show-ul va avea loc la Romexpo, în aer liber, cu respectarea normelor în vigoare la acel moment, potrivit organizatorilor Metalhead şi BestMusic Live Concerts, conform News.ro.

Vor fi puse în vânzare 9.500 de bilete, iar acestea vor fi disponibile online, pe iabilet.ro, în trei categorii. La preţul tuturor biletelor comandate în earlybird şi presale va fi adaugat comisionul de emitere bilet de 12 lei.

Placebo este o trupă rock alternativ, înfiinţată în Anglia, în 1994, de Brian Molko (voce, chitară, muzicuţă, claviaturi) şi Stefan Olsdal (bas, chitară, claviaturi, voce). Grupul a trecut prin mai multe schimbări de componenţă, însă Molko şi Olsdal au fost prezenţe permanente.

Considerat de unii critici o variantă glam a Nirvana, grupul Placebo şi-a schimbat stilul de mai multe ori pe parcursul anilor şi a rămas una dintre trupele de succes ale rockului alternativ. Grupul a lansat şapte albume de studio, care au fost vândute în mai mult de 11 milioane de copii pe plan mondial.

Placebo a colaborat de-a lungul timpului cu artişti precum David Bowie, Michael Stipe şi Justin Warfield şi a influenţat trupe ca My Chemical Romance şi Panic! at the Disco.