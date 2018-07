A treia zi de Electric Castle a fost cu soare. Cei de la Dub Pistols, pe scenă cu drapelul României

A treia zi de Electric Castle a fost cu noroc pentru spectatori, care s-au putut bucura în sfârşit de soare şi de vreme bună.

Aşadar, au pus deoparte cizmele de cauciuc şi pelerinele şi au uitat de noroi. Singura lor grijă a fost să-şi dozeze energia pentru cât mai multe ore de distracţie.

Vreme frumoasă, apus de poveste, ritmuri electrizante şi tineri plini de energie - aşa poate fi descrisă cea de-a treia zi la Festivalul Electric Castle.

Cei de la Dub Pistols au dat startul petrecerii şi au cântat cu drapelul României în mână. Iar publicul le-a răspuns într-un glas!

O doamnă şi soţul ei s-au aşezat în primul rând în fața scenei şi s-au bucurat de fiecare piesă.

Şi cei de la SON LUX au făcut vineri seară atmosfera.

"Foarte bine! Îmi place foarte tare Sun Lux. De asta am venit. Vii în fiecare an la Electric. De două ori nu am fost, şi acesta este al şaselea Electric."

Câteva tinere au venit special din California, la Bonțida, în Cluj, pentru festival.

"Prima oară aici?

Da, prima oară.

Care e prima impresie?

Minunat, este frumos, multă energie, multă distracţie.

Aveţi în California astfel de festivaluri?

Da, dar nu chiar atât de bune cum e acesta."

Peste 40.000 oameni au fost în public. Sâmbătă urmează o nouă serie de concerte - pe scenă vor urca, printre alţii, Viţa de vie şi Subcarpati, dar şi trupele THE KABATRONICS şi BAKERMAT.

