Tableta Huawei MatePad T8 a fost lansată în România. Dispozitivul perfect pentru studiu

Huawei MatePad T8, tableta care se remarcă printr-un raport calitate-preț foarte bun, a ajuns și în România.

Pe lângă factorul de formă ideal pentru portabilitate, durata de viață îndelungată a bateriei și performanța puternică, tableta dispune de Huawei AppGallery, magazinul virtual care conține aplicații utile pentru activitățile educative și de relaxare ale copiilor, indiferent de vârstă.

Un spațiu sigur pentru copii

În ultima perioadă, activitățile de învățare digitală au devenit din ce în ce mai comune. În aceste condiții, tableta Huawei MatePad T8 se dovedește a fi un tovarăș ideal pentru activitățile educative sau de relaxare ale copiilor, datorită aplicației Kids Corner, concepută pentru a oferi un mediu sigur.

Opțiunile de control parental le permit părinților să gestioneze cu ușurință conținutul și aplicațiile disponibile, dar și timpul pe care copiii îl pot petrece în fața dispozitivului. De asemenea, pentru a oferi copiilor o experiență de utilizare sănătoasă, Kids Corner include și patru moduri de protecție a ochilor, precum filtrul pentru lumină albastră, alerte de postură, alertă de teren accidentat și un mod eBook pentru o experiență și mai confortabilă.

Performanță cu procesor octa-core și baterie mare

Proiectată special pentru a oferi o gamă variată de scenarii de lucru și redare, Huawei MatePad T8 dispune de un procesor octa-core cu frecvența principală de până la 2.0 GHz, ceea ce crește considerabil viteza de procesare a tabletei.

Chipset-ul avansat funcționează în tandem cu bateria, care dispune de o capacitate înaltă de 5100mAh și care este capabilă să reziste până la 12 ore de redare continuă video locală sau până la 600 de ore de standby cu ecranul oprit.

În plus, MatePad T8 dispune și de un mod Eye Comfort, care optimizează temperatura de culoare din sistem. Setările de temperatură de culoare pot fi ajustate în funcție de nevoile utilizatorului.

Suprafață mare de afișaj

Huawei MatePad T8 dispune de rame ultra-subțiri, de 4.9 mm, de un raport ecran-corp de peste 80% și de o suprafață mare de afișaj. Cu o greutate de aproximativ 310 g, tableta oferă o experiență de utilizare plăcută și confortabilă.

MatePad T8 dispune de un corp metalizat, cu un finisaj șlefuit și de un design curbat ergonomic, pentru confort în utilizare, fiind disponibilă în varianta de culoare ”Deepsea Blue”, potrivită pentru toate vârstele și gusturile în materie de design.

EMUI10, o experiență inteligentă

Huawei MatePad T8 oferă o serie de funcții inteligente datorită EMUI 10.0.1, un software dezvoltat special de HUAWEI în baza platformei Android.

De altfel, sistemul de operare Android 10 personalizat este optimizat pentru un răspuns rapid și oferă un nou mod ”dark” (întunecat, n. red.) dezvoltat pe baza cercetărilor HUAWEI, pentru o lectură confortabilă. Această opțiune este și mai atractivă când este folosită cu layout-uri de tip revistă, care sunt oferite de tabletă.

Aplicații românești și internaționale în AppGallery: educație, divertisment și gaming

În total, magazinul AppGallery al HUAWEI conține peste 450 de aplicații românești, dar și zeci de mii de aplicații internaționale. Aplicația vine cu securitate și protecție completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului și procesul de revizuire în patru pași pentru operarea securizată a aplicației.

Toate aplicațiile trec printr-un test strict de verificare pentru a proteja aplicațiile dezvoltatorilor împotriva activităților periculoase. Aceasta dispune de un sistem de evaluare a vârstei pentru a crea un mediu sigur pentru copii, eliminând aplicațiile care nu sunt potrivite pentru vârsta lor.

Huawei AppGallery acordă o atenție sporită și zonei de educație, astfel că platforma oferă consumatorilor aplicații locale care au devenit cunoscute și utilizate și la nivel global.

Printre acestea, se numără aplicațiile de învățare a limbilor străine, precum Learn English, French, German, Japanese, dezvoltate de Meta Language Pro. Aplicația Mondly, ideală pentru a învățarea unei limbi străine, este și ea prezentă în AppGallery, iar cele mai recente aplicații care s-au alăturat portofoliului sunt Jerry’s Pizza și FoodPand.

App Gallery conține și aplicații importante din zona de știri și divertisment, precum Cinemagia, Ziare.com, Știrile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online. De asemenea, în platformă sunt disponibile și numeroase aplicații dedicate shopping-ului, precum Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman sau Okazii.ro, dar și aplicații utilitare, printre care eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards, Upfit Romania sau WorldClass.

Aplicațiile operatorilor locali precum My Orange Romania, My Account Telekom sau My Vodafone Romania sunt și ele disponibile în AppGallery. Aplicația Here WeGo, dedicată navigației, poate fi și ea descărcată din AppGallery.

Ofertă specială

Tableta a ajuns în România cu oferte speciale de lansare: 489 lei (de la 649 lei) pentru versiunea Wi-Fi și 599 lei (de la 749 lei) pentru versiunea LTE. Campania promoțională a început în 19 mai, fiind valabilă și în luna iunie.

Pentru a rămâne la curent cu toate noutățile din AppGallery, puteți vizita pagina de Facebook sau contul de Instagram dedicate celui de-al treilea magazin internațional de aplicații al Huawei.

Articol susținut de Huawei.