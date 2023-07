(P) UVA Wine Shop & Bar împlinește un an de experiențe dedicate vinului

Se împlinește un an de când Valentina Ciubotaru, Sergiu Nedelea și Vlad Burian, cu toții bine cunoscuți publicului de vin din România, și-au unit energiile și capitalul pentru a lansa un bar și magazin de vinuri unic ca portofoliu, experiență și localizare.

UVA Wine Shop & Bar este un loc cu dichis, situat în inima vechiului București, la parterul unei clădiri încărcate de istorie. Încă de la început, a fost definit ca un showroom pentru tot ce are România mai bun de oferit în materie de vin, cu accentul pus atât pe vinuri românești, cât și pe cele de import. Mândria locului a fost încă de la început selecția de Fetească Neagră, ajunsă astăzi la 39 de etichete, aleasă astfel încât să reprezinte cu cinste toate regiunile vitivinicole ale României.

„Aventura UVA abia începe. Cred că ne aflăm în locul și momentul în care am depășit faza critică a lansării și am intrat în zona în care funcționăm așa cum își dorește orice afacere legată de vin – prin comunitatea pe care o construim în jurul nostru. Am pornit deja la drum de la o relație solidă – Valentina și Vlad sunt inițiatorii Wine Trips România și, dincolo de faptul că ei organizează evenimente turistice, mai avem împreună și trei sezoane de emisiuni dedicate vinului din România și Moldova, unde joc rolul de gazdă”, povestește Sergiu Nedelea, unul dintre cei mai cunoscuți, premiați și apreciați somelieri români, fondator al școlii de somelieri Winetaste School.

După un an, cifrele activității UVA arată astfel:

· Etichete listate: 478

· Sticle vândute: 6330, dintre care 5184 de vinuri românești și 1146 vinuri de import

· Vânzare Shop: 2100

· Consum Bar: 4230

· Pahare vândute: 3481

Programul UVA a ajuns la o formulă stabilă, deși proprietarii afirmă că sunt deschiși pentru experiențe, evenimente și parteneriate noi. Zilele de miercuri sunt dedicate colaboratorilor, cu degustări organizate de producătorii și importatorii de vin, iar în serile de joi, se organizează evenimente cu muzică live, unde invitații îmbină aromele vinurilor cu ritmul muzicii.

„Am reușit să diversificăm foarte mult selecția de vinuri disponibilă la UVA în numai un an de la deschidere, completând portofoliul cu peste 150 de etichete, atât din România, cât și din import. Vorbim despre vinuri din segmentul premium și super premium, unde prețul mediu al etichetei este în jur de 190 lei. Ne mândrim

în acest moment cu un mare procentaj de clienți recurenți, clienți corporate prin prisma parteneriatelor, dar și cu un număr semnificativ de turiști”, povestește Vlad Burian, Managing Partner BUZZ Group.

“A trecut și primul an ca un roller-coaster în care atât producătorii, cât și distribuitorii s-au urcat cu noi în această cursă câștigătoare. Pot spune că UVA este o locație perfectă pentru o seară de socializare, o seară dansantă cu muzică live, o ieșire cu prietenii, o întâlnire în doi sau pentru o seară relaxantă în oras. Atât poziționarea wine bar-ului, cât și comunitatea pe care ne-am creat-o, mă fac să fiu mândră că fac parte din acest peisaj al vinului în continuă dezvoltare”, afirmă Valentina Ciubotaru, Managing Partner BUZZ Group

Dacă doriți să descoperiți lumea vinului, sunteți așteptați pe strada Constantin Mille 18 în fiecare zi cu o selecție reprezentativă de vinuri românești, alături de platouri de brânzeturi și charcuterie. Somelierii casei vor fi întotdeauna alături de voi, pentru a prezenta gama de băuturi, dar și povestea din spatele acestora. Santé!

