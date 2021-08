(P) Top 5 programe de editare video special create pentru desktop

Un program de editare video eficient te ajuta sa creezi content de calitate pentru a-l incarca pe retelele de socializare.

Fie ca au un vlog pe YouTube, ca vei sa creezi content pentru Instagram, Facebook sau TikTok, este important ca inainte de a incarca un video sa-l editezi pentru a-l face mai atractiv. In acest fel vei reusi sa atragi cati mai multi followersi.

Este important ca in momentul in care esti creator de continut sa editezi videoclipurile pe calculator. In acest fel vezi mult mai bine si cele mai mici detalii, astfel incat sa poti realiza un video perfect.

Iata care sunt cele mai bune programe de editare video pentru desktop:

1. Lightworks

Lightworks este un software de editare video gratuit. Acesta are o interfata simpla si intuitiva, fiind ideal si pentru incepatori. Totodata, programul dispune de o colectie de tutoriale video detaliate, fiind ideal pentru a invata primii pasi in editarea video.

Lightworks are o suita de clipuri video originale si clipuri muzicale licentiate care pot fi utilizate in orice videoclipuri pe care le editezi. Cu ajutorul acestui program poti crea in timp record videoclipuri numai bune de incarcat pe retelele de socializare. Acest program este destinat doar pentru Linux.

2. DaVinci Resolve

DaVinci Resolve este un program de editare video perfect pentru profesionisti sau avansati. Acesta este gratuit si combina realizarea de videoclipuri 8K, corectia culorilor, efectele vizuale si postproductia audio intr-un singur instrument. Din acest motiv este folosit de multi dintre producatorii profesionisti de filme, emisiuni de televiziune si reclame. In plus, are numeroase functii de editare video si audio care te ajuta sa realizezi videoclipuri profesioniste. Un alt avantaj al acestui program este ca poate fi folosit pentru toate sistemele de operare: Windows, Mac si Linux.

InVideo este nu este un program de instalat cum sunt toate celelalte. Acesta este, de fapt, o platforma de creare video online folosita de peste 1,5 milioane de utilizatori din peste 190 de țări. Trebuie doar sa-ti creezi un cont, pe care-l poti accesa de oriunde prin simpla conectare la cont.

InVideo este un program de editare destinat atat incepatorilor cat si profesionistilor. Este usor de utilizat si poti crea, cu ajutorul acestuia, reclame video, videoclipuri promoționale, videoclipuri pentru rețelele sociale și multe altele.

In plus, InVideo este iti ofera peste 4000 de șabloane, si milioane de poze premium oferite de iStock, Shutterstock si Storyblock, casute pentru adaugarea textului si multe alte optiuni utile pe care alte programe de editare video nu ti le ofera.

In plus, are o functie care te ajuta sa transformi rapid un articol intr-un video atractiv. Totul in doar cinci minute.

Programul dispune de functii de taiere a videoclipului, decupare, poti adauga efecte sonore, muzica, autocolante si ai functii de imbunatatire a calitatii video.

In plus are o functie care citeste automat textul, adaugandu-i o voce, dar ai si posibilitatea de a adauga propria ta voce peste filmarea realizate.

Iar daca ai nelamuriri ori nu reusesti sa folosesti o anumita functie beneficiezi de suport non-stop.

Un alt avantaj al utilizarii InVideo este faptul ca poate fi folosit atat pe un calculator cu Windows cat si pe un Mac sau iPad.

InVideo este un program de editare video care poate fi gasit atat in varianta gratuita (cu mai putine functii), cat si in varianta premium, pentru profesionisti. Varianta gratuita este ideala pentru incepatori, in timp ce varianta premium este destinata avansatilor.

4. Movie Maker 10

Movie Maker 10 este un software ce poate fi utilizat doar pentru Windows. Este ideal pentru persoanele care doresc sa revina la elementele de baza ale editarii video. Cu ajutorul acestuia poti realiza videoclipuri scurte de care ai nevoie pentru retelele de socializare.

Cu ajutorul acestui program poti edita videoclipuri in timp record. Dispune de o suita de instrumente de editare a imaginilor si a sunetului, precum si de posibilitatea de a adauga subtitrari cu fonturi si culori personalizabile.

5. iMovie

iMovie este un program popular de editare video pentru utilizatorii de Mac OS. Acesta este creat special pentru laptopurile Mac si, la fel ca multe dintre aplicatile native Apple, este usor de folosit si are o interfata simpla si iuntuitiva.

Este folosit in special pentru crearea de continut pentru YouTube, neavand functii de creare a continutului in formatul destinat pentru Instagram sau TikTok.

Are suport de editare a videoclipurilor 4k, fiind ideal si pentru profesionisti. In plus dispune de o multime de functii de editare video, audio si de adaugare a textului.