(P) Cum sa te simti confortabil la birou: 4 trucuri

Unsplash

Tinutele pentru birou ofera cateva batai de cap angajatilor, fiindca trebuie sa fie atat comode, cat si potrivite unui anumit stil vestimentar.

Cum tinutele office trebuie sa fie decente, e clar ca ai nevoie de articole vestimentare alese corect, care sa nu atraga atentia in mod negativ. Totusi, care sunt piesele in care merita sa investesti, pentru a crea tinute ideale? Tine cont de recomandarile noastre si te vei simti sic dar confortabil.

Incalta-te comod

Daca vrei sa te simti confortabil la birou sau nu esti o iubitoare a pantofilor cu toc, nu ezita sa incluzi in garderoba incaltarile sport. Cu toate acestea, este indicat sa porti modele simple, in nuante neutre, care sa nu atraga prea mult atentia. Daca ai bafta de un loc de munca permisiv, te poti indrepta si catre pantofii sport colorati, precum adidasi Nike Jordan pentru femei, care iti ofera confort intr-o zi lunga la birou.

Pantofii sport pot fi asortati atat la jeansi, cat si la rochii si fuste. Vrei sa fii mai eleganta chiar daca porti pantofi sport? Poti sa inlocuiesti jeansii cu o fusta maxi sau midi, astfel incat sa obtii un outfit fresh si feminin. Orice pantofi ai alege, bucura-te de materiale de calitate, in care sa nu-ti transpire piciorul.

Alege rochii cu lungimea potrivita



Confortul iti este dat si de articolele vestimentare pe care le porti. Pentru a nu-ti atrage antipatii din partea colegilor sau a sefilor, mentine decenta in vestimentatie si renunta la rochiile scurte sau prea mulate. In acest fel, nu vei fi nevoita sa tragi de haine atunci cand te ridici. Rochia sau fusta nu trebuie sa fie mai scurte de o palma deasupra genunchiului. Din fericire, nu exista articol vestimentar mai potrivit pentru birou decat rochia. Vei gasi zeci de modele care iti ofera lejeritate pentru o zi de lucru, asa ca nu trebuie decat sa alegi ceea ce te reprezinta. Poti opta pentru rochii cu croiala clasica, pe corp sau modele clos, vaporoase. Acestea pot fi asortate atat cu pantofi sport, cat si cu balerini eleganti, cu sandale sau cu pantofi cu toc, in functie de preferinte.



Renunta la articolele prea stramte



Desi vrei sa te simti bine in pielea ta, locul de munca nu reprezinta cadrul potrivit pentru a etala tinute extravagante sau mulate. Este recomandat sa renunti la pantalonii din latex, pe care ii poti inlocui cu o pereche de jeansi sau cu pantaloni cu o croiala lejera si cu talia inalta. Pantalonii din piele sau fustele stramte nu doar ca nu sunt potrivite la serviciu, dar nici nu iti ofera confort. Pe lista neagra sunt si rochiile cu spatele gol, bluzele cu paiete sau clutch-urile de seara.



Bucura-te de tinute casual



Pentru a te simti confortabil la locul de munca, ai nevoie si de articole simple, pe care sa le imbraci rapid, mai ales cand esti in intarziere. Astfel, asigura-te ca incluzi in garderoba jeansi simpli, camasi, tricouri fara imprimeu si incaltaminte comoda, care sa nu-ti provoace rani sau bataturi.



In functie de sezon, adauga in colectia de haine pentru birou si fuste, rochii, paltoane sau jachete, cu ajutorul carora sa construiesti tinutele perfecte. Atata timp cat investesti in piese clasice si de calitate, nu vei da gres.

Orice stil ai alege pentru tinuta office, nu uita ca aceasta trebuie sa fie comoda si decenta. Poarta incaltari de calitate, care sunt in concordanta cu sezonul si atrage doar priviri admirative!