(P) Tips&tricks: care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii despre certificarea ISO?

Companiile care urmaresc sa obtina o certificare ISO 9001 trebuie sa fie extrem bine informate cu privire la toate principiile Organizatiei Internationale de Standardizare, care are capacitatea de a le propulsa in topul celor mai bune firme de pe piata.

Este vorba despre o certificare la care aspira toate companiile in cadrul carora procesele sunt extrem de bine puse la punct si unde angajatii stiu exact care este scopul pe care trebuie sa il atinga ca o echipa. Esential este, insa, ca managerii firmelor solicitante sa fie cat mai bine informati in acest sens, pentru a sti cum sa isi desfasoare activitatea in conditii optime.

Certificare ISO 9001 – la ce se refera?

Pentru inceput, important de mentionat este faptul ca ISO are capacitatea de a oferi companiilor de pe piata mai multe tipuri de certificari, in functie de structura acestora, dar si de modul in care functioneaza. In acest sens, insa, certificarea ISO 9001 este cea mai populara, vizand cu precadere Managementul Calitatii dintr-o firma. Este vorba despre un concept esential pentru buna desfasurare a tuturor activitatilor angajatilor, un concept care are ca rol reducerea cheltuielilor, cresterea vanzarilor, dar si alinierea la aceleasi tipuri de procese cand vine vorba despre satisfactia oferita clientilor. Vezi detalii pe Firma Certificare.

Caracteristici principale ale sistemului de Management al Calitatii

In cadrul companiilor care aspira la obtinerea certificarii ISO, toate procesele trebuie sa fie clar stabilite in scris. Acestea trebuie sa fie cunoscute de catre angajati si aplicate in activitatile de zi cu zi. Mai mult, firmele trebuie sa dovedeasca faptul ca asigura indeplinirea cerintelor clientilor, dar si indeplinirea cerintelor ISO. Totodata, procesele stabilite la nivelul fiecarei organizatii trebuie neaparat sa fie aplicabile in toate activitatile acestora si nu doar sectionat, in anumite departamente.

Beneficii

Lista de beneficii de care se bucura companiile care obtin certificarea ISO 9001 este una destul de generoasa si importanta pentru toate tipurile de organizatii, indiferent de nisa lor de activitate. De exemplu, pe termen lung, veniturile vor incepe sa creasca semnificativ, intrucat firmele isi vor motiva angajatii sa lucreze pentru acelasi scop, oferindu-le procese clare si simplu de urmat. Mai mult, flexibilitatea fata de clienti creste, la fel ca si numarul de oportunitati de pe piata, iar cantitatea de rebuturi poate scadea extrem de mult, in paralel cu cresterea loialitatii clientilor, dar si a potentialilor colaboratori, care doresc sa lucreze exclusiv cu firme deja certificate ISO.

Cat timp dureaza obtinerea unui certificat ISO?

In general, obtinerea unui certificat ISO nu dureaza mai mult de cateva saptamani. Ceea ce conteaza, insa, foarte mult este pregatirea din spate, care se poate intinde si pana la 18 – 24 de luni. Atunci cand o anumita companie decide ca este momentul sa se certifice ISO, in cadrul acesteia trebuie sa fie deja procese clar implementate, care sa fie cunoscute si aplicate de catre toti angajatii. Mai mult, managerii trebuie sa urmareasca indeaproape activitatea angajatilor, pentru a se asigura ca acestia lucreaza in conformitate cu cerintele firmei!