(P) The Summer Creators: Aventura Lingvistică de Vară la Global Learning

"The Summer Creators: Aventura Lingvistică de Vară" este o experiență de neuitat pentru cei dornici să își îmbunătățească cunoștințele de limbă engleză într-un mediu distractiv și interactiv.

În cadrul acestui program, toți participanții vor avea oportunitatea să își dezvolte competențele lingvistice, să cunoască noi prieteni și să experimenteze diverse activități culturale, toate într-un cadru sigur și prietenos. Această școală de vară îmbină învățarea limbii engleze cu aventura, explorarea și socializarea, oferind astfel copiilor o experiență educațională de neegalat.

Cursurile de limbă engleză de la Global Learning – O abordare modernă și inovatoare

În vacanța de vară, Global Learning le oferă copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani o activitate remarcabil de captivantă, în care vor dobândi cunoștințe și lucruri noi; în plus, ese ocazie perfectă și de a-și face noi prieteni!

Summer Creators îi oferă copilului tău o experiență plină de creativitate, din care revine cu abilități îmbunătățite în engleză și mai relaxat, Cei mici se vor distra în parc alături de prieteni, comunicând exclusiv în limba engleză, prin jocuri special concepute pentru a le dezvolta vocabularul, curiozități de pe întregul glob, de la minunile lumii până la tradiții și obiceiuri din diferite culturi.

Durata cursului de vară pentru limba engleză este 4 săptămâni, structurat pe două module, a câte 14 zile fiecare. Cursurile sunt structurate astfel: o ședință de trei ore în clasă, urmând ca celelalte două ședințe săptămânale (tot de trei ore) să se desfășoare în aer liber, în Parcul Cișmigiu. Prețul unui modul de este 400 de lei, în care sunt incluse și materialele necesare la curs; mai mult, Global Learning are și o super-ofertă până pe 5 mai - 20% reducere din preț!

La Global Learning, cursurile de limbă engleză sunt adaptate nevoilor și nivelului fiecărui copil. Denissa Gabriela Bularda este calificată și experimentată și folosește o abordare modernă și inovatoare, combinând metodele tradiționale de predare cu tehnologii interactive și jocuri educaționale. Astfel, copiii se pot bucura de o experiență de învățare captivantă și eficientă. În plus, cursurile se desfășoară în grupuri mici, astfel încât fiecare participant să beneficieze de atenția personalizată a profesorului.

O diversitate de activități extracurriculare pentru a îmbogăți experiența

Școala de vară în limba engleză a Global Learning nu se limitează doar la cursurile de limbă engleză; programul include și o serie de activități extracurriculare menite să îmbogățească experiența copiilor și să le stimuleze interesul pentru cultura și tradițiile anglofone.

Astfel, participanții vor putea să se bucure de ateliere de teatru în engleză, proiecții de filme și jocuri creative. Aceste activități le vor oferi copiilor ocazia să practice engleza într-un context informal și să se familiarizeze cu obiceiurile și stilul de viață specific limbii engleze.

Printre activitățile incluse se numără:

- Vizionarea de fragmente video despre minunile lumii, locuri și tradiții de pretutindeni;

- Jocuri în parc: Eye spy / I spy with my little eye, Treasure Hunt, Scavenger Hunt, Chinese Whispers, Roll a story, Give me 5 și altele.

- Descoperirea de curiozități din întreaga lume, sub formă de flash-cards și știați că...

La acestea se adaugă

Teste de cultură generală fără presiune asupra copiilor

Care este scopul testelor de cultură generală în limba engleza? Scopul testelor de cultură generală în limba engleză este de a evalua și dezvolta cunoștințele și competențele participanților în diverse domenii, precum și de a îmbunătăți abilitățile lor de comunicare în această limbă. Aceste teste pot avea mai multe obiective specifice, cum ar fi:

- Evaluarea nivelului de cunoștințe în limba engleză: ajută profesorul să identifice nivelul de cunoștințe și competență în limba engleză a participanților, oferind astfel informații valoroase pentru personalizarea și adaptarea programelor de învățare.

- Stimularea gândirii critice și a abilităților de rezolvare a problemelor: provoacă participanții să reflecteze asupra unor subiecte diverse și să aplice cunoștințele lor pentru a răspunde la întrebări și a rezolva situații problematice.

- Dezvoltarea vocabularului și a competențelor lingvistice: rezolvarea acestor teste încurajează participanții să își îmbogățească vocabularul și să se familiarizeze cu structuri gramaticale specifice limbii engleze, contribuind astfel la îmbunătățirea competențelor lor de comunicare în această limbă.

- Încurajarea învățării interdisciplinare: acoperă o gamă largă de domenii, precum istorie, geografie, știință, artă și literatură. Astfel, participanții au oportunitatea de a învăța despre diferite subiecte și de a face legături între ele, dezvoltându-și cunoștințele și înțelegerea lumii înconjurătoare.

- Promovarea încrederii în sine și a abilităților de prezentare: participarea la astfel de teste ajută copiii să își dezvolte încrederea în propriile abilități de comunicare, precum și să își îmbunătățească tehnicile de prezentare și exprimare într-un context internațional.

Rolul scenetelor de teatru în aprofundarea limbii engleze

Scenetele de teatru în limba engleză sunt un alt instrument eficient și distractiv pentru a ajuta copiii să învețe engleza. Acestea oferă mai multe avantaje în procesul de învățare, printre care:

- Imersiunea în limba engleză: Participarea la scenete de teatru în limba engleză îi ajută pe copii să se familiarizeze cu sunetele, ritmul și structura acestei limbi într-un mod natural și autentic. Imersiunea în limba engleză accelerează procesul de învățare și îmbunătăți înțelegerea limbii.

- Dezvoltarea vocabularului și gramaticii: Scenetele de teatru necesită învățarea unui scenariu care conține diferite cuvinte și expresii, precum și structuri gramaticale specifice. Prin repetiție și punerea în practică a acestor cuvinte și expresii, copiii își îmbogățesc vocabularul și își îmbunătățesc cunoștințele gramaticale.

- Îmbunătățirea abilităților de ascultare și vorbire: Scenetele de teatru presupun interacțiune între diferiți actori, ceea ce îi ajută pe copii să își dezvolte abilitățile de ascultare și vorbire în engleză. Aceștia învață să reacționeze la replici și să se exprime clar și coerent în contextul unei conversații.

- Stimularea încrederii în sine: Participarea la scenete de teatru îi ajută pe copii să își dezvolte încrederea în propriile abilități de comunicare în limba engleză. Pe măsură ce progresează și devin mai confortabili în a vorbi în public, copiii își întăresc încrederea în sine și sunt mai motivați să continue să învețe limba engleză.

- Încurajarea creativității și a exprimării personale: Teatrul oferă copiilor o platformă pentru a-și explora și dezvolta creativitatea și exprimarea personală în limba engleză. Copiii pot să experimenteze diferite roluri, emoții și situații, ceea ce îi ajută să dezvolte abilități de comunicare și interpretare în contexte diverse.

- Promovarea lucrului în echipă și a abilităților sociale: Scenetele de teatru presupun colaborarea și coordonarea cu alți copii pentru a duce la bun sfârșit o reprezentație. Astfel, copiii învață să lucreze în echipă, să respecte opiniile celorlalți și să își dezvolte abilitățile sociale într-un mediu distractiv și plin de provocări.

Școala de vară în limba engleză le aduce copiilor și alte beneficii importante

Dezvoltarea abilităților sociale și a încrederii în sine

Global Learning, prin programele sale, promovează dezvoltarea abilităților sociale și a încrederii în sine prin intermediul activităților de grup și a interacțiunii cu alți participanți de diverse vârste și culturi.

Copiii vor învăța să lucreze în echipă, să rezolve probleme în mod creativ și să comunice eficient în engleză. În plus, activitățile de tip "icebreaker" și jocurile de socializare îi vor ajuta să își facă noi prieteni și să se simtă confortabil într-un mediu nou. În acest fel, Global Learning îi încurajează pe copii să devină cetățeni ai lumii, deschiși la diversitatea culturală și lingvistică.

Crearea de amintiri durabile și legături de prietenie

Participarea la școala de vară a Global Learning este o oportunitate extraordinară pentru copii să creeze amintiri de neuitat și să își dezvolte legături de prietenie cu colegii lor. Experiențele împărtășite, aventurile trăite împreună și momentele de învățare și distracție vor rămâne întipărite în memoria copiilor mult timp după încheierea programului. De asemenea, această școală de vară reprezintă o ocazie excelentă pentru copii să-și extindă rețeaua socială și să mențină legătura cu prietenii făcuți aici, indiferent de țara sau cultura de proveniență.

În concluzie, English Explorers: Aventura Lingvistică de Vară este o experiență unică și deosebit de atractivă pentru copiii dornici să învețe limba engleză într-un mod distractiv și interactiv. Prin combinarea cursurilor de engleză cu activități culturale și sociale, programul oferă oportunități excelente pentru dezvoltarea personală și îmbogățirea cunoștințelor lingvistice și culturale ale copiilor. Înscrie-ți copilul la Global Learning și oferă-i o aventură de vară de neuitat!

