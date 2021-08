(P) Sfaturi utile pentru o petrecere de copii extraordinară cu animatori

Ziua de naștere a copilului tău se apropie cu pași repezi. Nu știi exact ce ar trebui să ai în vedere atunci când începi să-i organizezi petrecerea?

Știm cât de ușor pot scăpa lucrurile de sub control la o petrecere pentru copii și cât de ușor apar situații neprevăzute. Tocmai de aceea ți-am pregătit câteva sfaturi utile pentru a transforma o zi de naștere într-un eveniment reușit, de neuitat, alaturi de animatori.

Vorbește cu copilul tău

Probabil îți surâde ideea unei petreceri surpriză pentru copilul tău, însă cea mai indicată variantă ar fi să vorbești deschis cu el despre evenimentul care va avea loc. Doar în acest mod poți descoperi pe care dintre prietenii lui ar vrea să îi invite, ce mâncare și ce deserturi ar vrea să fie servite, ce jocuri și activități i-ar plăcea să fie la ziua lui de naștere. Stabiliți împreună lista de copii invitați și meniul care se va servi la petrecere (cu toate că cel mai probabil va dori pizza și nesfârșite porții de dulciuri și prăjituri). În felul acesta, cel mic se va simți implicat și important, pentru că în funcție de preferințele lui vei pune la punct petrecerea. De asemenea, îl poți întreba ce cel mic dacă nu și-ar dori să-l invite la ziua lui la și pe eroul preferat din desenele animate sau pe prințesa din filmul Disney la care s-a uitat recent. Apelați cu încredere la animatori petreceri copii în cazul în care îl încântă ideea!

Alege locul în care va fi petrecerea

La acest capitol opțiunile sunt foarte diverse. Petrecerile se pot organiza la un loc de joacă pe care să-l închiriezi cu 2-3 săptămâni înainte de eveniment, în parc, la grădiniță, la piscină, la restaurant, chiar și în curtea din spatele casei sau în propriul apartament. Totul depinde de perioada anului în care are loc evenimentul, de numărul de invitați și de bugetul în care dorești să te încadrezi. Fiecare dintre aceste sugestii are avantaje și dezavantaje, așa că ar fi bine să le cântărești pe fiecare înainte de face o alegere. Spre exemplu, locul de joacă oferă un spațiu sigur, special dedicat copiilor, care le pune la dispoziție jocuri pentru toate gusturile, însă și prețurile de închiriere sunt destul de mari, și s-ar putea să nu ți se permită să aduci pentru copii mâncare din exterior sau să intervii prea mult asupra decorațiunilor. În schimb, dacă alegi să organizezi petrecerea în curtea din spatele casei, atmosfera va fi mai relaxată, vei avea un control mai mare asupra felurilor de mâncare servite, asupra decorațiunilor, dar și asupra copiilor. În plus, costurile de organizare vor fi mai mici.

Gândește-te la un număr mai mare de invitați

Ți-ai făcut lista de invitați și ai calculat că vor veni cam zece copilași. Însă, dacă unii dintre aceștia sunt mai mici de 5 ani, ia în calcul și faptul că părinții vor vrea să rămână la petrecere să-și supravegheze copilul. Așadar, comandă sau prepară mâncare în plus, pentru părinții care doresc să rămână. Pregătește un loc dedicat părinților, unde aceștia să se poată relaxa și servi câte ceva în timp ce au grijă ca micuții lor să se distreze și să fie în siguranță.

Roagă-i pe cei din familie să te ajute

O petrecere pentru copii poate să-ți consume foarte multă energie și s-ar putea să-ți dai seama că două mâini nu-ți mai sunt de ajuns să jonglezi cu toate sarcinile pe care le ai de îndeplinit. În acest caz, cere ajutorul unor persoane din familie mai apropiate -frate, soră, mătușă, unchi, nași- aceștia te pot ajuta să obții confirmările de participare la aniversare, pot da o mână de ajutor la montarea decorațiunilor, așezarea mesei, primirea invitaților, îți pot da sugestii în privința activităților pe care le-ar putea desfășura copii, se pot asigura că invitaților nu le lipsește nimic în ziua petrecerii, și te vor ajuta să cureți și să pui totul în ordine odată ce petrecerea s-a sfârșit.

Asigură distracția la petrecere cu animatori

Cu siguranță ți-ai pus deja întrebarea „Ce vor face copiii la petrecere?”, doar sunt câteva ore în care cei mici trebuie să se joace împreună, dar să fie și în siguranță și să nu apară conflicte. Cu siguranță tu te descurci de minune cu copilul tău când vine ora de joacă, însă s-ar putea să fie mai dificil când te confrunți cu 10-15 prichindei deodată, de vârste diferite, cu preferințe și temperamente diferite. Animatorii pentru copii de la Dizemanepe sunt pregătiți să-ți vină în ajutor. Energici, haioși, inventivi, atenți la dorințele micuților, pregătiți cu tot soiul de jocuri și concursuri, aceștia sunt gata să transforme orice petrecere de copii într-un eveniment de neuitat. Mickey Mouse, Elsa, Spiderman, Hulk, Albă ca Zăpada, Tinkerbell, Peter Pan, pirați, zâne, prințese - personajele de poveste prind viață și aduc un strop de magie la ziua de nastere a celui mic. Sună cu o săptămână, două înainte și rezervă animatori petreceri copii pentru a te asigura că distracția și activitățile creative nu vor lipsi de la acest eveniment.

Surpinde-l pe cel mic cu o piñata

Acest accesoriu de petrecere a devenit foarte popular în ultima vreme. Decorate festiv, viu colorate, de diferite forme, cu diferite personaje din desene animate, piñata -alături de tort- este un detaliu foarte special al evenimentului. Copiii sunt încântați că la finalul petrecerii primesc dulciuri și mici jucării pe care le pot lua acasă. Întrebați-i chiar pe animatori dacă pot aduce și o piñata, întrucât aceștia sunt bucuroși să îți pună la dispoziție un accesoriu de petrecere atât de îndrăgit de cei mici. De exemplu, Dizemanepe ofera un pachet de Pinata (umpluta cu dulciuri si surprize) + Baloane de Sapun la doar 100 lei.