(P) Serviciile funerare au soluții adaptate pentru sezon - capacul frigorific, un moft sau o necesitate?

Serviciile funerare sunt indispensabile într-o oarecare măsură, având în vedere legea în vigoare.

De îmbălsămare și manipularea defunctului în mod cert trebuie să se ocupe un profesionist. Unele oferte sunt opționale, însă își dovedesc utilitatea în funcție de sezon. Acum spre exemplu este o necesitate capacul frigorific.

Când și cine optează pentru acest accesoriu



Capacul frigorific este util pentru a conserva trupul neînsuflețit. Chiar dacă acesta trece prin etapele de îmbălsămare, condițiile meteo cum este acum perioada de vară accelerează degradarea. De regulă apelează la acest artificiu cei care trec prin procesul de repatriere a unui membru de familie, când termenul de la deces și până la înmormântare este unul mai lung.



Capacul frigorific acționează ca un răcitor și menține, conform setărilor, trupul neînsuflețit la o temperatură constant scăzută. Acesta va fi atașat sicriului, având sticlă securizată. Așadar acționează și ca o barieră împotriva mirosurilor. Defunctul poate fi văzut, dar nu și atins.



O astfel de soluție ar putea ajuta pe cei interesați să mențină tradiția așa cum este ea dictată de generații de-a rândul și așa cum și dogmele creștine dictează: priveghere timp de 3 zile urmată de înmormântare. Atenție însă, nu se aplică în cazul celor care au murit de coronavirus, caz în care este ilegal să desigilaţi sicriul.



Cât costă un astfel de accesoriu



Firmele de profil, cum este și Rarox spre exemplu, pun la dispoziție un astfel de capac frigorific. Acesta poate fi închiriat pe durate variate, după caz și nevoie. Va fi montat și demontat de agenții firmei cu care veți colabora și cel mai probabil poate fi stabilit un preț per zi și negociat unul în funcție de perioada ce vă interesează.



De regulă nu există o condiționare de a opta pentru capacul frigorific de la aceeași firmă de la care veți achiziționa și accesoriile funerare, sicriul inclusiv. Este însă de preferat să faceți asta, fiind mai rentabilă varianta serviciilor cumulate, decât cele individual alese.



Mai poate fi ținut priveghiul în astfel de perioade?



Măsurile luate de autorități sunt mai relaxate, astfel că și numărul participanților la un astfel de eveniment poate fi mai mare. Priveghiul poate fi organizat în condiții optime, la case mortuare și excepție fac cazurile celor care au avut, printre altele, și Covid.



Pachetele funerare, avantajoase



Pentru că uneori cerința publicului este de a se încadra în suma ce li se cuvine drept ajutor de înmormântare, pachetele de servicii sunt axate pe bugete avantajoase.



Pentru cei interesați de servicii funerare Bucuresti, Rarox are disponibilitate de a presta servicii de profil, indiferent de sector. Aceștia dispun de program non stop și de o lungă listă de servicii. Printre acestea se numară și sicriele și toate accesoriile necesare. În plus, tot ei vă pot ajuta să decontaţi ulterior şi ajutorul de înmormantare, iar unele pachete pot fi plătite pe baza talonului de pensie.



În gama serviciilor de lux puteţi alege o limuzină pentru transportul defunctului. Ofertele variază în funcţie de buget şi pot fi regăsite în detalii în cadrul paginii oficiale, funerarenonstop-bucuresti.ro.