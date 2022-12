(P) S-a descoperit rezolvarea crizei! Afla cum poti profita si tu de oportunitate prin cumpararea de pomi fructiferi

Situatia actuala din tara este una foarte critica din punct de vedere economic, iar romanii cauta diverse posibilitati prin care sa isi asigure un venit in plus. Stiai ce impact pot avea niste pomi fructiferi cultivati chiar la tine acasa? Poate parea straniu la prima vedere, insa, afla ca foarte multi oameni profita de acest tip de afacere. Intr-adevar, sa poti vinde pentru a castiga bani din cresterea pomilor ai nevoie de autorizatii, dar ce nu face romanul cand criza bate la usa? In mod special cand discutam despre o alternativa chiar profitabila.

Un castig pentru familie!

De cate ori mergi la piata sa cumperi fructe pentru cei mici? Sau cate kilograme de fructe consumati in familie? De cel putin doua ori tot ajungi sa cumperi, mai ales acum cand este sezonul merelor, perelor, gutui si multe alte astfel de produse. Te poti lipsi de ele? Categoric ca nu, fiind o sursa atat de bogata de vitamine. Astfel ca, ajungem la intrebarea, cum ar fi daca ai cultiva proprii pomi fructiferi? Motivele pro sunt clare:

Economisesti bani! Adevarul este ca vei investi un buget la inceput, atunci cand cumperi pomii, insa, banii se vor intoarce pe parcurs. Ai fructe proaspete si de sezon chiar la tine in gradina! Este dimineata, tocmai te-ai trezit si culegi mere rosii, galbene sau verzi pentru micul dejun. Cei mici se vor bucura de ciresul maret din curte, de zemoasele piersici si caise. Poti vinde fructele cultivate!

O afacere locala? Sigur ca da!

Cine spunea ca nu poti avea o livada ce sa produca? Cu siguranta poti invinge birocratia din Romania si sa obtii actele necesare ce iti permit sa vinzi. Cultivi o diversitate de pomi fructiferi si iti dezvolti o afacere locala. Pe parcurs, poti sa te asociezi cu diferite magazine. Sunt multe intreprinderi mari ce cauta parteneriate cu producatorii locali, tocmai pentru ca este o cerere foarte mare de produse BIO. Imagineaza-ti, plantezi pomi fructiferi si reusesti sa vinzi atat in market, cat si in piata, dar si oamenilor din apropiere.

Orasenii vor fructe romanesti - pomi fructiferi cultivati in mediul rural

Daca un lucru ne ia prin surprindere este faptul ca oamenii din mediul urban au dat buzna peste cei din rural. Stiai ca foarte multe persoane cauta un producator local de la care sa poata cumpara periodic? O multime de romani doresc sa gaseasca astfel de agricultori, cultivatori etc. Ai pomi fructiferi in gradina, obtii cantitati mari de fructe? Promoveaza afacerea si vei observa cum orasenii iti vor cumpara produsele.

Care este secretul?

Un lucru trebuie sa il mai iei in calcul: cei mai buni pomi nu se rezuma decat la fructe coapte, ci si la ceea ce poti face din ele. Nu uita de dulceturi, gemul bunicii, compotul aromat, toate aceste preparate pe care oamenii le cauta. Sa mai existe indoieli de ce este avantajoasa o livada de pomi fructiferi acum in perioada crizei? Tocmai ce ti-ai raspuns singur la intrebare!

