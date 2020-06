(P) Promovare ecologica cu steaguri personalizate si alegerea bazelor potrivite

In 2020, terasele, barurile sau alte companii cu locatii cu deschidere stradala devin din ce in ce mai greu vizibile odata cu cresterea numarului de complexe comerciale mai mici sau mai mari.

Cresterea populatiei si a cererii de bunuri si servicii fac ca afacerile locale sa aiba o vizibilitate redusa atunci cand nu se bucura de un vad bun, insa cu ajutorul unor steaguri personalizate, soarta unei afaceri poate fi schimbata radical si rapid.

Mai mult decat atat, din ce in ce mai multi oameni devin adeptii metodelor ecologice de promovare, iar industria de print outdoor si indoor nu face exceptie de la business-urile nevoite sa isi adapteze ofertele la cererea companiilor.

Asadar, una dintre cele mai eficiente modalitati de publicitate „eco-friendly” sunt sistemele de expunere cu print textil, iar cand vine vorba despre steaguri personalizate, putem afirma faptul ca acestea sunt niste produse publicitare eco.

Unul dintre principalele motive pe care il are un material de print textil este ca la fabricarea acestuia se folosesc materiale 100% ecologice, de la tehnica de imprimare cu cerneluri pe baza de apa, pana la suportul de imprimare. Steagurile personalziate sunt fabricate din materiale complet reciclabile si la imprimarea digitala se folosește cerneala pe baza de eco-solvent.

Cum in ultimii ani printul textil reprezinta un trend in materie de publicitate vizuala, acesta fiind folosit pentru realizarea a nenumarate materiale cu mare impact vizual pentru trecatori si implicit pentru potentialii clienti.

Cand alegi sa folosesti steaguri personalizate, folosesti de fapt de un sistem de expunere al unui mesaj publicitar ieftin, in comparatie cu alte modalitati de promovare traditionala, si, in acelasi timp, foarte eficiente. Steagurile pot avea dimensiuni impozante, intre cele de mici dimensiuni utilizate pentru publicitatea indoor si cele pentru outdoor cu dimensiuni de la 260 cm la 520 cm, modelele cele mai uzitate fiind de tip pana si lacrima.

Vizibilitate si eleganta in promovare stradala

In forma de pana, lacrima sau rectangulare, steagurile personalizate pot fi montate cu usurinta cu ajutorul bazelor potrivite atat pe un sol nivelat, cat si pe un teren denivelat, tare precum asfaltul, dar si moale cum ar fi zapada, iarba sau nisipul plajelor. Datorita materialelor din care sunt realizate steagurile personalizate pe print textil de la eXpoPrint, le face sa fie rezistente in timp la ploaie, vant, soare puternic sau alte intemperii.

Din categoria sistemelor de expunere steagurile personalizate reprezinta un produs publicitar premium si nu ar trebui sa lipseasca din strategiile de marketing ale companiilor, indiferent ca este vorba de evenimente indoor sau outdoor, acestea fiind folosite adesea la diferite evenimente sociale, expozitii, targuri, in magazine, mall-uri si "semnalieaza" eficient punctele locale de vanzare sau sediul firmei.

Daca doresti sa organizezi un eveniment in parc si promovezi local un produs sau un serviciu, ai un showroom sau chiar organizezi un meeting iti vor fi de folos baze potrivite pentru modelele de steaguri alese.

In general, steagurile personalizate sunt usoare si portabile, acestea putand fi mutate oricand si oriunde cu eforturi minime, fara sa fie necesara o echipa, cunostinte tehnice sau unelte speciale.

Chiar daca uneori steagurile nu necesita ancorare, totusi trebuie sa acorzi atentie la ce tip de baza alegi.

Cum sa baza potrivita pentru steaguri personalizate?

Exista mai multe modele de baze, iar in funcție de tipul de sol pe care vor fi amplasate steagurile, ai posibilitatea sa alegi o baza patrata, in forma de cruce, de tip tarus, surub, fixare pe roata autovehicolului, montare la perete sau colace ce pot fi umplite cu apa sau nisip, acesta din urma oferind un plus de stabilitate.

una dintre cele mai usor de transportat modele de baze alaturi de steagurile personalizate este baza cruce, pe care o poti gasi si in varianta premium si care te va ajuta la transportul facil intre locatii diferite

Cat de eficient este sa-ti promovezi afacerea cu steaguri personalizate in sezonul estival?

Promovarea cu steaguri personalizate va face minuni pentru orice tip de companie si chiar daca se apropie "sezonul" concediilor, steagurile personalizate sunt eficiente indiferent de anotimp. Acestea creste vizibilitatea oricand in timpul zilei si chiar si in timpul noptii daca sunt luminate cu ajutorul unui spot LED, ceea ce va creste automat si numarul de vanzari.

In concluzie, cand te gandesti la steaguri personalizate, de cele mai multe ori te gandesti la niste instrumente specifice pentru promovarea outdoor, insa asa cum am mentionat anterior, acestea pot fi folosite si pentru campaniile desfasurate in interiorul cladirilor. Cert este ca oricare ar fi tipul tau de business si bugetul de care dispui pentru promovare, steagurile personalizate au o durata de viata de pana la 4 ani ceea ce le face sa fie cu certitudine solutia potrivita pentru a atrage mai usor clientii tai.