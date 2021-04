(P) Poker online în România

Pokerul este probabil cel mai popular joc de cărți care combină norocul, atenția, strategia, psihologia, disciplina și talentul jucătorilor ce pariază pe care mână este cea mai bună, în conformitate cu regulile specifice jocului.

Prima partidă de poker s-a jucat în urmă cu 200 de ani în urmă, în New Orleans însă suntem siguri că de atunci, jocul de poker a fost actualizat și știm și că au apărut multiple variante de poker. Printre cele mai cunoscute se numără Texas Hold’em Poker, Omaha Poker, Stud, poker cu 7 cărți.



O mare parte din creșterea și popularitatea pokerului și în special a Texas Hold’em o putem pune pe seama a mai multor factori precum: transmiterea turneelor de poker la televizor, veniturile generate de jocurile de noroc online, și în special de poker. Să luăm exemplul Statelor Unite care după cantitatea copleșitoare de transmisiuni legate de poker difuzate pe canale ca ESPN, The Travel Channel, Bravo, site-urile de jocuri de noroc s-au adaptat rapid cerințelor americanilor care doreau să-și încerce norocul la aceste jocuri.



Odată cu dezvoltarea tehnologiei, populația a început să prefere să practice jocuri de noroc online, și mai ales online poker s-a bucurat de o dezvoltare profundă. Dimensiunea pieței industriei globale a cazinourilor și a jocurilor de noroc online a atins la mijlocul anului 2020 un total de 227 miliarde de dolari, conform celor mai recente estimări.



După cum bine știm pokerul nu este un joc fizic ba chiar auzim des spunându-se despre el că este un joc al minții, fiind în mod oficial clasificat oficial ca „sport al minții” în anul 2011 de către Asociația Internațională Sporturilor Mentale și alăturându-se astfel sporturilor precum bridge, șah si badminton.



Ce vrea să însemne „sport al minții”? Păi faptul că luarea deciziilor se bazează pe procese mintale ca memorie, concentrare, gândire, energie, rezistență, planificare, conștiință de sine, percepție și control emoțional, toate acestea ducând la construirea unei tehnici de joc câștigătoare. Împreună cu abilitatea de a menține concentrarea și de a continua să facem raționamente rapide și precise pe perioade lungi de timp vom reuși să construim o strategie puternică de joc.



Cu toate astea, în România pokerul este definit ca un joc de noroc chiar și din punct de vedere legislativ așadar jocurile de poker au loc într-un casino autorizat și cu licență. OUG 77/2009 definește jocul de noroc ca fiind activitatea ce trebuie să îndeplinească toate aceste caracteristici cumulate: taxă de participare, selectarea aleatorie a rezultatelor pe care se bazează jocul, câștiguri monetare, oferirea publică a jocului respectiv participanților de către organizator.



România a fost și încă este o țară care chiar găzduiește festivaluri de poker live iar cel mai profitabil jucător de poker al tuturor timpurilor este un român prezent pe la majoritatea turneelor importante din Europa și America.



Haideți să vedem care este situația cu privire la pokerul online în România. E simplu, orice persoană peste 18 ani poate juca online poker în deplină legalitate. Platforma cea mai cunoscută este 888poker, aleasă de peste 10 milioane de jucători din întreaga lume ca fiind locul cel mai de încredere pentru a juca poker online. Chiar pentru trei ani la rând, platforma a câștigat premiile EGR pentru cel mai bun operator de poker al anului.



Poker are mese pentru diferite jocuri de poker: Texas Hold'em, Omaha Hi, Omaha Hi-Lo și 7 Card Stud. Cele mai populare versiuni de poker online ar fi no limit (fără limită), fixed Limit (limită fixă), pot Limit (limită la pot). No limit este cel mai difuzat la televizor și chiar cel mai jucat la World Series of Poker. Pe de altă parte, trebuie să știm că varianta fixed limit este preferată de jucătorii cu un ritm mai lent, care nu pot da all-in oricând dar care nici nu pot fi eliminați la fiecare mână. Am susține că este varianta ideală pentru începătorii care pot vedea mult mai multe flop-uri și învăța mai multe despre joc. La cea de-a treia variantă de poker online, pariul maxim este egal cu valoarea potului și trebuie să recunoaștem că acțiunea devine mult mai captivantă cu cât potul crește.



Cei mai profesioniști dintre noi preferă, fără îndoială turneele de poker. De ce? Fiindcă este sigur, sumele de bani câștigate pot fi considerabile și, pe lângă asta, jucătorii își pot perfecționa strategia aflând multe lucruri de la toți participanții deoarece odată intrat în turneu, aceștia rămân până la ultimul jeton pariat. Pe poker se pot accesa turnee de poker preferate cu un software de ultimă generație, Tipurile de turnee prezente la momentul actual pe platformă sunt Sit & Go+, Heads Up, MTT (turnee cu mese multiple) și turnee KO, turnee multi-flight.



Așadar, remarcăm că din puncte de vedere al pokerului online, România este o țară care oferă gamă imensă de variante de poker care pot fi jucate într-un mediu online sigur și securizat și unde ne poate fi oferită asistență la fiecare etapă, de la depunerea banilor până la jocul responsabil, doar suntem un popor destul de cumsecade.

