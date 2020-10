(P) PC Garage aniversează 15 ani de activitate prin reduceri de prețuri, cadouri și concursuri

PC Garage împlinește anul acesta 15 ani de activitate, fiind în prezent unul dintre cele mai mari și importante magazine online de produse IT și electronice din România.

Pentru sărbătorirea acestui eveniment special, PC Garage a pus la cale o campanie promoțională uriașă, campanie promoțională care este dedicată tuturor pasionaților de jocuri și electronice IT.



Această campanie promoțională specială organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 15 ani, constă în prețuri reduse pentru laptopuri, sisteme, componente PC, monitoare, periferice gaming, smartphone-uri plus multe altele, precum și 2.000 de periferice Asus TUF gaming care sunt oferite cadou. Astfel, acei clienți care vor plasa o comandă în perioada 12-14 octombrie, pot primi fie un mouse pad, fie un mouse de gaming sau o pereche de caști de gaming Asus.



Mouse pad-ul TUF Gaming P3 care este prevăzut cu o suprafață textilă optimizată pentru gaming, este un mouse pad destinat acelor persoane care doresc să efectueze cumpărături a căror valoare este cuprinsă intre 500 - 1000 RON. Mouse pad-ul TUF Gaming P3 promite o poziționare foarte precisă a cursorului pe ecran, fiind și cunoscut pentru durabilitatea superioară. Pentru pragul de valoare al unei comenzi care se încadrează intre 1000 RON și 2500 RON, cei de la PC Garage au pregătit drept cadou, mouse-ul ASUS TUF Gaming M3, mouse optic dedicat jocurilor de tip FPS și care oferă un design ergonomic. În plus, mouse-ul dispune de 7 butoane programabile, sistem de iluminare RGB Aura Sync și de un senzor de 7000DPI. Pentru pragul care depășește 2500 RON, este disponibilă perechea de caști cu microfon, ASUS TUF Gaming H3, caști care vin echipate cu difuzoare ASUS Essence de 50 mm, sunet surround 7.1, și care sunt proiectate astfel încât să ofere tot confortul de care utilizatorul are nevoie, fiind astfel foarte utile pentru o sesiune lungă de gaming sau streaming.



Pe lângă aceste cadouri, echipa PC Garage a pregătit reduceri importante de prețuri și pentru o mulțime de produse de care cu siguranță puteți fi interesați. Iată care sunt câteva dintre acestea:



• Sistem Gaming Viking Intel Edition – 2.399,99 RON;



• Tastatură Gaming HyperX Alloy Elite 2 Red Switch Mecanica – 599,99 RON



• Căşti Gaming ASUS ROG Strix Fusion 300 – 539,99 RON



• Placă video GeForce GTX 1650 Ghost 4GB GDDR6 128-bit – 689 RON;



• SSD Intel 660p Series 512GB PCI Express 3.0 x4 M.2 2280 – 18% discount;



• Procesor Intel Comet Lake, Core i9 10850K 3.6GHz box – 2.339,99 RON;



• PC Complet Şcoala Online Starter AMD Athlon 3000G (include PC, monitor, mouse, tastatură, căşti cu microfon şi cameră WEB) – 1.789,99 RON;



• 10% discount suplimentar la toate monitoarele Lenovo din campanie



Este de menționat și faptul că, PC Garage TV va susține pentru dumneavoastră și o emisiune specială cu ocazia aceste aniversari de împlinire a 15 ani, în ziua de 12 Octombrie la ora 12 PM, având invitați importanți de la unele dintre cele mai cunoscute brand-uri din domeniu, precum Kingston, AMD, Lenovo, Seasonic, Logitech sau Asus plus mulți alții. Pentru a putea urmării emisiunea, aceasta se va desfășura pe canalul de YouTube al magazinului PC Garage și pe toată durata acesteia, spectatorii vor avea posilitatea de a afla o mulțime de noutăți din domeniul IT, despre noi gadget-uri și tehnologii și în plus, pe parcursul LIVE-ului, tot spectatorii vor putea participa la diverse concursuri desfășurate în direct în acel moment.



Toate informațiile despre surprizele organizate de echipa PC Garage cu ocazia aniversarii a 15 ani de activitate, sunt disponibile online pe http://www.pcgarage.ro/15-ani.