(P) Pachetul de banking LeZero de la OTP Bank are zero costuri și poate fi deschis 100% online

Scăpăm de comisioane pentru contul bancar! Tranzacțiile și achizițiile online, transferurile de bani și folosirea internet bankingul sunt instrumente pe care le folosim chiar și în fiecare zi, fără a fi nevoie să intrăm într-o agenție bancară.

De ce nu ar fi la fel de ușor să găsești și să iei și pachetul de servicii financiare de care ai nevoie online, chiar cu comisioane și costuri de administrare zero?

LeZero, cel mai nou produs de banking digital dezvoltat de OTP Bank Romania, este soluția de banking modernă, cu zero costuri, care poate fi accesată și obținută 100% online, din confortul propriului birou sau de acasă, în contextul actual, în care distanțarea fizică este recomandată să fie limitată.

Clienții LeZero beneficiază de 0 comisioane sau costuri de administrare, în condițiile prevăzute în contract. Concret, pachetul LeZero, de la OTP Bank, include contul curent în lei, cardul de debit Mastercard și abonament gratuit la serviciul Internet și Mobile Banking (OTPdirekt), cu beneficii premium:

• ZERO comision la conturile curente;

• ZERO costuri la cardul de debit, adică fară comisionul de emitere card și fără comisioane periodice de administrare;

• ZERO costuri la retrageri numerar de la orice ATM din România, nelimitat;

• ZERO costuri pentru 2 (două) retrageri numerar, pe lună, de la orice ATM din străinătate;

• ZERO costuri de administrare cu aplicațiile incluse în OTPdirekt;

• ZERO comision de procesare plăți în lei prin OTPdirekt, intra și interbancare către orice bancă din România, nelimitat;

• ZERO costuri cu alertele SMS Control Cont si Control Card.

Costul pachetului este zero pentru client dacă acesta încasează cel puțin 1.200 lei lunar în orice cont curent deschis la OTP Bank și efectueză cel puțin o plată pe lună cu cardul de debit deținut în cadrul pachetului sau prin serviciul OTPdirekt. Dacă aceste condiții minime nu sunt îndeplinite, Pachetul LeZero are o taxă standard de administrare de 12 lei/lună, toate celelalte produse și beneficii din pachet rămânând gratuite.

Pentru contractarea online a pachetului LeZero este necesară parcurgerea a cinci pași ușori și intuitivi, iar utilizatorul este ghidat în tot acest proces de asistentul digital Octavian:

• Identificarea online, pentru care sunt necesare o fotografiere a cărții de identitate și un selfie;

• Completarea informațiilor de cunoașterea clientelei, inclusiv de ordin financiar;

• Confirmarea pachetului ales și furnizarea adresei de livrare a cardului;

• Apel video pentru confirmarea identității și obținerea certificatului digital calificat Certsign;

• Semnarea contractului, electronic.

În plus, clienții care decid să încaseze lunar minimum 1200 lei și să facă plăți cu cardul de debit și pe Internet Banking/Mobile Banking încă din prima lună de la achiziția pachetului, vor primi lunar un bonus de până la 10% cashback din suma tranzacțiilor efectuate cu cardul de debit Mastercard, până la maximum 50 lei net lunar, până la 600 de lei în primul an.

LeZero are avantaje și pe termen lung, iar dacă clientul dorește în viitor să acceseze un credit, va avea și în acest caz ZERO comision de analiză pentru dosarul de credit de nevoi personale sau o reducere de 50% pentru comisionul de analiză pentru dosarul de credit cu ipotecă, dacă se dorește achiziția unei locuințe. Iar virarea venitului lunar în contul curent deschis la OTP Bank aduce de la sine o dobândă mai bună pentru aceste tipuri de credite.

Informații suplimentare despre Pachetul LeZero regăsiți aici.