(P) Notino prezintă cele mai dorite cadouri de Valentine's Day în 2025

Dacă ai ajuns aici, e clar: vrei să alegi un cadou de Valentine's care să-l sau s-o dea pe spate. Ai putea merge pe clasic – flori, ciocolată, o cină romantică.

Dar hai să fim sinceri… un cadou memorabil e ceva care rămâne, ceva ce va fi folosit și apreciat mult timp după ce ziua asta trece. Și, ghici ce? Există opțiuni mult mai interesante care îmbină stilul, utilitatea și un strop de lux.

În 2025, cadourile de Valentine’s nu mai sunt despre gesturi previzibile, ci despre produse premium, alese cu grijă, care aduc un plus de răsfăț. Ai un partener pasionat de grooming? Există seturi complete de îngrijire care fac diferența. Preferă eleganța discretă? Un parfum de nișă sau un accesoriu de calitate pot fi exact ce trebuie.

Timpul trece repede, iar rafturile se golesc la fel de rapid. Așa că, în loc să lași totul pe ultima sută de metri, hai să descoperim împreună cele mai dorite cadouri de ziua îndrăgostiților de la Notino, care garantează reacții wow!

Parfumuri de lux pentru momente speciale

Un parfum bine ales poate deveni semnătura olfactivă a persoanei dragi, evocând amintiri prețioase și momente de neuitat. În 2025, tendințele în materie de parfumuri se îndreaptă către arome complexe, care îmbină note florale, fructate și lemnoase.

De exemplu, Prada Paradoxe Virtual Flower este o apă de parfum reîncărcabilă pentru femei, care surprinde prin combinația sa inedită de iasomie, bergamotă proaspătă și mosc.

Pentru bărbați, Hugo Boss BOSS The Scent oferă o aromă seducătoare, cu note de ghimbir, lavandă și piele, perfectă pentru serile romantice.

Seturi cadou elegante și practice

Dacă dorești să oferi un cadou complet și sofisticat, seturile cadou reprezintă o alegere inspirată. Acestea includ, de obicei, parfumuri, deodorante și produse de îngrijire, ambalate elegant, gata să impresioneze.

De exemplu, setul Mercedes-Benz Woman conține o apă de parfum și o loțiune de corp, oferind o experiență de lux pentru femeia specială din viața ta.

Pentru bărbați, setul Hugo Boss BOSS The Scent for Her este o opțiune rafinată, combinând un parfum seducător cu produse complementare de îngrijire.

Accesorii și produse de îngrijire personală

Pe lângă parfumuri și seturi cadou, Notino.ro oferă o varietate de accesorii și produse de îngrijire personală care pot constitui cadouri ideale de Valentine's Day.

Spre exemplu, un set de machiaj premium sau un kit de pensule profesionale poate fi exact ceea ce lipsea din colecția ei.

Pentru bărbați, un set de bărbierit de lux sau un produs de styling de calitate transformă rutina zilnică într-un ritual sofisticat.

Personalizează-ți cadoul pentru un impact deosebit

Pentru a adăuga o notă personală cadoului tău, Notino.ro oferă posibilitatea de a grava un mesaj special pe sticla de parfum aleasă.

Acest serviciu de personalizare transformă un cadou obișnuit într-unul cu totul special, care va scoate în evidență atenția și grija pe care le ai față de persoana iubită.

Fie că optezi să gravezi inițialele voastre, o dată importantă sau un scurt mesaj de dragoste, acest detaliu va face cu siguranță diferența.

Oferte speciale și reduceri de Valentine's Day

Pentru a face alegerea cadoului și mai plăcută, Notino.ro a pregătit oferte speciale și reduceri atractive cu ocazia Valentine's Day.

Poți beneficia de până la 30% reducere la branduri selectate, folosind codul love în coșul de cumpărături. Reducerea nu se aplică produselor aflate deja la promoție sau lichidare de stoc.

În plus, la achiziții de peste 250 RON, poți utiliza codul valentine pentru a obține o reducere de 25 RON la întreaga comandă.

Aceste oferte sunt valabile până pe 16 februarie 2025…

Nu mai sta pe gânduri!

