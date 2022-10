(P) Nitro Casino intra pe piața din România

PressEnter Group este un operator extrem de popular in industria jocurilor de noroc la nivel international, operând un numar respectabil de branduri de mare scuccess incluzând si cunoscutele Ultracasino.com și 21.com

Nitro Casino vine cu sute de sloturi noi și jocuri de noroc de renume international, oferind jucatorilor o experienta de neuitat. Siguranța jocului online este un aspect pe care grupul PressEnter il pune pe prim plan. Aceștia oferă remunerații și recompense zilnice, cu un boost de optimizare a experienței jucătorilor, creșterea angajamentului și o relaționare constantă cu audiența. Suportul clienților este disponibil 24/7 și veți avea parte de cea mai promptă asistență pentru orice situații.

Va așteaptă promoții precum 3 milioane de învârtiri gratuite oferite doar în anul 2022. Nitro Casino promite rapiditate și excelență. Aceștia caută constant de la sloturi exclusive ale mărcii, până la promoții mari în rețea de la cei mai mari furnizori de jocuri din lume, care se desfășoară în mai multe cazinouri.

Nitro Casino ofera o multime de jocuri de cazino renumite printre care: Dog House, Wild West Gold, Bufalo King, The Hand of Midas, John Hunter, Rise of Giza, Book of Tut, Panda Fortune 2, Book of Dead, Aztec Bonanza, Rise of Olypus sunt citeva din cele mai renumite jocuri prezente la Nitro Casino.

Daca vrei sa experimentezi jocurile de casino la alt nivel poti sa incerci colectia de jocuri de masa prezente la Nitro Casino precum: blackjack, roleta, baccarat si chiar pokerul te duc intr-o dimensiune nemaiintilnita.

Utilizatorii, pot să-și personalizeze și să-și integreze tematici, setări preferențiale, grafică, animații, chiar și soundtrack-urile preferate. Vedem și o trecere către zona VR-ului, unde competitorii pot cumula experiențe tot mai reale. În librăria oferită de cei de la Nitro Casino, vei putea găsi jocuri populare precum Pragmatic Play, One Touch, sau Microgaming care cu siguranță promit un amuzament pe cinste. Aceștia aduc periodic jocuri noi, de la multiplicatori, wild-uri la jackpot-uri rapide.

La Nitro Casino toate jocurile de cazino prind viata prin intermediul ruletei live, baccarat live, blackhjack live. Culorile sunt asemea colorilor din cazino, masa de joc este 3d iar sunetele te fac sa crezi ca esti cu adevarat intr-un cazino online. Sunetul zarurilor, bilelor de la ruleta sau cartile de la bacarrat sunt realte si te fac sa te simti cu adevarat ca te afli intr-un cazino real.

Nitro Casino oferă de asemenea și trăirea jocului de cazino live. Site-ul oferă peste 1000 de oportunități de jocuri diferite și meciuri în timp real, lucru care face că acest cazino să iasă și mai mult în evidență. Pe lângă aceste beneficii, aceștia dețin și o aplicație de cazino, disponibilă în App Store și Google Play. Aplicația se poate descarca gratuit și nu ocupă foarte mult spațiu pe dispozitivele mobile si care se pot juca de oriune aveti conexiune la internet.

Metodele de plată disponibile sunt și ele variate. Jucătorii pot opta între cardul de debit sau credit Visa, MasterCard, Trustly, Skrill, Neteller, PaySafeCard. Pentru depuneri și retrageri, aceste opțiuni pot să difere în funcție de țara aferentă tranzacției. Însă majoritatea țărilor, au o depunere minimă de 10-25 euro.

Nitro Casino, ia in serios problema jocului responsabil, ei încurajează și sprijină activ organizațiile anti-fraudă sau a altor probleme întâmpinate de către jucătorii de noroc de-a lungul timpului.

