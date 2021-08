(P) Mobexpert introduce în colecție căsuțele „Tiny House”, în cadrul unui parteneriat 100% românesc

Mobexpert, unul dintre cele mai apreciate branduri românești și liderul pieței de mobilier și decorațiuni din România, vine cu un nou proiect inedit, gândit să faciliteze relaxarea și evadarea în natură.

„Tiny House” sau „Căsuța din natură” este o alternativă accesibilă la construcțiile clasice, care poate fi amplasată în orice spațiu pentru a fi folosită ca locuință permanentă sau casă de vacanță, și nu numai.

Tiny Houses este un concept care crește în popularitate de la an la an peste tot în lume, datorită sutelor de clipuri video de pe YouTube cu experiența cuplurilor care au făcut acest pas sau chiar a show-urilor TV precum „Living big in a tiny house”. A început în Statele Unite ale Americii, urmare a unor evenimente care au destabilizat piaţa imobiliară din ţară și a continuat să fie un concept de lifestyle pe care tot mai mulți oameni vor să-l îmbrățișeze.

Și în România această mișcare a devenit din ce în ce mai cunoscută, iar românii își doresc mai multe evadări într-un colț de natură sau în afara orașului pentru a scăpa chiar și pentru câteva zile de grijile cotidiene. Dar cei care au în plan astfel de vacanțe se lovesc de întrebări precum unde stăm?, cât ne costă? sau mai sunt locuri?

Un proiect 100% românesc

Căsuța din natură nu este doar un produs inovator ci și un concept de lifestyle menit să fie ca o oază de relaxare și de evadare din orașul aglomerat. Căsuțele au fost proiectate de partenerii fabricanți de la Piatra Neamț și Miercurea-Ciuc, iar mobilierul a fost realizat în fabricile Mobexpert din Târgu Mureș.

"Ne-am îndrăgostit de la bun început de aceste căsuțe „Tiny House”! Sunt elegante, cochete, versatile, au tot ce le trebuie pentru a vă ajuta să vă bucurați de natură, pentru a alerga și a vă juca cu copiii în zonele de relaxare de afară. Spațiul din interior este confortabil, având o zona de dormit, o bucătărie utilată și o baie spațioasă. La munte sau la mare, oriunde vă veți simți ca acasă. Vara sau în anotimpurile mai reci, căsuța oferă tot confortul, aer condiționat și încălzire în pardoseală. Și nu ne vom opri aici, cu siguranță că vom continua sa îmbunătățim experiența voastră în căsuțele din natură și vom veni cu idei inovatoare.", spune Dan Șucu, fondator și proprietar Mobexpert.

Orice loc devine acasă

O „tiny house” este o căsuță de mici dimensiuni, astfel că poate fi amplasată în orice spațiu pentru a fi folosită ca locuință permanentă sau casă de vacanță, și nu numai: poate deveni o anexă pentru oaspeți, biroul tău din natură, o zonă de relaxare, un spațiu dedicat evenimentelor sau chiar unul de închiriat în regim hotelier.

Tiny house este disponibilă pe site-ul Mobexpert în două variante: căsuță mobilă pe trailer și căsuță fixă.

Căsuța mobilă măsoară 2,55 m lățime și 6,66 m lungime și poate fi cumpărată împreună cu un trailer înmatriculabil, aceasta având dimensiunile potrivite pentru a putea circula pe drumurile publice. Căsuța mobilă poate fi folosită imediat ce a fost amplasată la mare sau la munte, va trebui doar conectata la curent și utilități. Astfel, poate fi transportată oricând, oriunde, fiind potrivită pentru persoanele care plănuiesc să se deplaseze dintr-un loc în altul. Prețul acestei construcții pornește de la 23.499 euro+TVA.

"Căsuțele „Tiny House” au venit la momentul potrivit pentru a completa colecția Mobexpert. Este un produs inovator, absolut superb, care încurajează petrecerea timpului liber afară, in natură, departe de orașul aglomerat. Orice moment este un prilej bun pentru relaxare, așa că, nu va rămâne decât să vă mutați reședința de weekend în căsuțele voastre cochete și confortabile." Spune Adelina Badea, CEO Mobexpert.