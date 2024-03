(P) Mit sau Realitate? Dr. Andrei Stan dezvăluie adevărul despre implanturile dentare

Am stat la o discutie cu specialistul in Implantologie, Dr. Andrei Stan ca sa clarificam cele mai comune mituri legate de implanturile dentare. Prin experienta sa vasta, Dr. Andrei Stan ne va oferi nu doar informatii pretioase ci raspunsurile pe care le cautam.

Mitul 1: Implanturile dentare dor

Una dintre cele mai raspandite mituri legate de implanturile dentare este ca procedura este extrem de dureroasa. Aceasta perceptie este adesea amplificata de experientele anterioare ale pacientilor cu alte interventii dentare. Totusi, in realitate, inserarea unui implant dentar este efectuata sub anestezie, asigurand un confort maxim pacientului pe parcursul intregii proceduri. Este adevarat ca, dupa interventie, pacientii pot experimenta un anumit grad de disconfort sau sensibilitate in zona tratata, dar aceste simptome sunt temporare si usor de gestionat cu medicamente pentru durere prescrise de medicul dentist. Prin urmare, ideea ca implanturile dentare sunt insotite de o durere intensa este mai mult un mit decat o realitate, iar progresele tehnologice in domeniul stomatologiei au facut ca aceasta procedura sa fie surprinzator de blanda pentru pacienti.

Mitul 2: Implanturile dentare sunt foarte scumpe

Desi costul initial al implanturilor dentare poate parea mare, este crucial sa evaluam aceasta investitie din perspectiva valorii pe termen lung. Spre deosebire de alte solutii protetice care pot necesita reparatii frecvente sau inlocuiri, implanturile dentare sunt concepute sa dureze 15-20 de ani cu o ingrijire adecvata.

Mai mult, beneficiile aduse calitatii vietii, adica capacitatea de a manca fara restrictii, de a vorbi clar si de a zambi cu incredere sunt de nepretuit. Prin urmare, cand analizam costul implanturilor dentare, este esential sa luam in considerare nu doar pretul acestui tratament, ci si valoarea pe care o aduc in viata de zi cu zi a pacientului.

Mitul 3: Implanturile dentare au o rata scazuta de succes

Implanturile dentare se bucura de o rata de succes impresionanta, adesea depasind o rata de supravietuire a implantului la 10 ani de peste 95% pentru pacientii care urmeaza ingrijirea post-procedurala recomandata si mentin o igiena orala riguroasa. Factorii cheie care contribuie la aceasta rata de succes includ avansurile in tehnologia implanturilor, precizia tehnicilor chirurgicale si experienta medicului implantolog.

Succesul pe termen lung al implanturilor depinde, de asemenea, de angajamentul pacientului fata de mentinerea sanatatii orale si de vizitele regulate la medic pentru controale si curatari profesionale.

Mitul 4: Implanturile dentare sunt greu de intretinut

Ingrijirea implanturilor dentare nu este mai complicata decat rutina obisnuita de igiena orala. Periajul, folosirea unui dus bucal si controalele regulate sunt suficiente pentru a mentine sanatatea implanturilor.

Mitul 5: Implanturile dentare au riscuri si complicatii majore

Orice procedura medicala implica anumite riscuri, insa implanturile dentare sunt considerate sigure si fiabile. Riscurile si complicatiile asociate cu implanturile dentare, cum ar fi infectia sau respingerea implantului, sunt foarte rare. Pe langa asta, medicii utilizeaza tehnologii avansate de diagnosticare, cum ar fi tomografia computerizata 3D, pentru a evalua cu precizie structura osoasa si pentru a planifica inserarea implantului, minimizand astfel potentialele complicati.

Mitul 6: Implanturile dentare nu arata ca dintii naturali

Gratie inovatiilor in domeniul materialelor dentare, implanturile dentare si coroanele atasate acestora pot imita cu acuratete aspectul si functionalitatea dintilor naturali. Coroanele sunt personalizate in nuanta si forma pentru a se potrivi armonios cu restul danturii, asigurand un aspect estetic natural si o integrare vizuala impecabila.

In multe cazuri, este dificil chiar si pentru un ochi avizat sa distinga un dinte restaurat cu implant de unul natural. Acest nivel de realism estetic face din implanturile dentare solutia preferata pentru pacientii care isi doresc nu doar functionalitate, ci si un zambet frumos si natural.