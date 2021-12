(P) Experiența de la A la Z a unui implant dentar la cabinetul stomatologic Dental West

StirilePROTV

Nu există om prea tânăr pentru a avea nevoie de un implant dentar.

Există un milion de motive pentru care poți pierde un dinte și dacă ești norocos, cea mai bună soliuție pentru toate este un implant dentar bine realizat.

Primul și singurul dinte pe care l-am pierdut deocamdată m-a părăsit în jurul vârstei de 23 de ani. Din cauza unei carii prea profunde nu am mai putut să-l salvez și a trebuit să-l extrag. Dar nu m-am grăbit să-l înlocuiesc, pe de-o parte din motive financiare și pe de-o parte de teama de durere.

La începutul anului acesta însă, când am reușit să pun de-o parte suficient încât să-mi permit un astfel de tratament, am căutat pe internet un cabinet stomatologic Brașov cu o reputație bună și după ce am analizat mai multe variante, m-am hotărât să merg la Dental West pentru că mi-a inspirat cea mai mare încredere.

Consultația de specialitate este primul pas spre succes

Nu oricine poate beneficia de un implant dentar și pentru ca investiția mea să nu fie în zadar, am fost mai întâi consultat de un medic implantolog cu experiență. Acesta mi-a recomandat să fac o radiografie pe care am putut să o fac tot la Dental West, fără să fie nevoie să mă mai deplasez în altă locație și o serie de analize de sânge.

Pentru a putea judeca dacă pacientului său i se potrivește tratamentul cu implant dentar, medicul stomatolog trebuie să afle mai întâi dacă acesta nu suferă cumva de diabet, osteoporoză, probleme de coagulare a sângelui și alte afecțiuni care pot perclita succesul acestui tratament.

Din fericire, în cazul meu, chiar dacă conform radiografiei medicul meu a ajuns la concluzia că voi avea nevoie și de adiție osoasă pentru ca implantul să aibă mai multă stabilitate, analizele de sânge au fost bune și astfel am putut merge mai departe cu întreaga procedură.

Sterilitatea mediului calității bucale face diferența

Pentru ca locul în care a fost inserat un implant dentar să nu se infecteze, este important ca medicul dentist să asigure un mediu cât mai steril. La Dental West acest lucru a fost realizat printr-o igienizare profesională a gurii și un tratament antimicrobian cu instrumente și soluții speciale.

Cum se inserează de fapt un implant dentar?

Chiar dacă inserarea unui implant dentar este o operațiune foarte complexă, ce poate fi realizată doar de un medic specialist, tratamentul în sine nu este deloc dureros întrucât se desfășoară sub anestezie locală.

La Dental West, medicul meu a încheiat întreaga procedură în aproximativ o oră și la final, după ce mi-a inserat implantul, mi-a cusut gingia cu fire de scutură foarte subțiri, aproape nesesizabile.

Înainte de plecare mi-a prescris și niște antiinflamatoare ușoare ca să nu simt durere nici după trecerea efectului anesteziei și datorită lor nu am avut parte de niciun disconfort.

Ne-am văzut apoi șapte zile mai târziu pentru scoaterea firelor de sutură și apoi, următoarea revedere, a avut loc la șase luni după aceasta.

Recăpătarea propriu-zisă a frumuseții zâmbetului

În toate cele șase luni nu s-a ivit nicio problemă, dar golul din gura mea a rămas practic la fel ca înainte deoarece nu șurubul care se fixează în os, ci coroana este cea care înlocuiește partea exterioară a dintelui natural.

Când ne-am revăzut din nou, medicul meu de la Dental West s-a asigurat că implantul este bine fixat și mi-a făcut o incizie pentru a descoperi implantul și a-l pregăti pentru montarea coroanei dentare. A fixat apoi un bont de vindecare și m-a chemat după alte zece zile la cabinet.

Următoarea întâlnire a fost și ultima deoarece atunci, medicul mi-a fixat coroana dentară, s-a asigurat că nu-mi provoacă niciun fel de disconfort și mi-a făcut o serie de recomandări post-operatorii care să crească și mai mult șansele de succes ale implantului.

Acum, au trecut deja două luni de cânt am un nou dinte, iar zâmbetul meu nu numai că arată extraordinar, dar se și simte ca atare reasigurându-mă că am luat cea mai bună decizie când am apelat la Dental West ori de câte ori mă uit în oglindă.